За убийство продавца иномарки житель Нижнего Тагила получил 16 лет

Отмечается, что первой о пропаже мужчины, продававшего авто, в полицию рассказала его жена. Она потеряла мужа, Который уехал продавать машину и не вернулся домой. Преступника нашил уже на следующий день. Все вещественные доказательства были при нем, поэтому следователям не составило труда раскрыть это дело.