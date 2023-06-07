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За убийство продавца иномарки житель Нижнего Тагила получил 16 лет

7 июня 2023, 07:58
Фото: 1MI
26-летнего жителя Нижнего Тагила признали виновным в убийстве, разбое и похищении важного документа. Он отвез продавца иномарки в тихое место, где убил.

Об этом рассказал помощник главы Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков. По данным следствия, весной прошлого года мужчина нашел в интернете объявление о продаже иномарке. Владелец обозначил цену в 2 миллиона 350 тысяч рублей.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Мужчина позвонил по объявлению и договорился о просмотре машины. На следующий день он сказал, что берет авто. 11 марта 2022 года злоумышленник, встретившись с продавцом, под предлогом проверки ходовых качеств машины, предложил ему прокатиться.

В результате он отвез его в заранее подобранное безлюдное место, где стал требовать выйти из машины, угрожая пистолетом. Мужчина отказался. Тогда злоумышленник убил его выстрелами в голову.

Труп он выбросил и засыпал снегом. Из карманов убитого он украл мобильный телефон, паспорт и другие документы. Убийцу удалось разыскать по горячим следам.

Злоумышленнику назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года.

Отмечается, что первой о пропаже мужчины, продававшего авто, в полицию рассказала его жена. Она потеряла мужа, Который уехал продавать машину и не вернулся домой. Преступника нашил уже на следующий день. Все вещественные доказательства были при нем, поэтому следователям не составило труда раскрыть это дело.

Менее суток понадобилось оперуполномоченным, чтобы вычислить и задержать подозреваемого. В спецоперации принимали участие сотрудники уголовного розыска Невьянска, Нижнего Тагила и ГУ МВД области, — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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