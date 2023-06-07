За убийство продавца иномарки житель Нижнего Тагила получил 16 лет

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Об этом рассказал помощник главы Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков. По данным следствия, весной прошлого года мужчина нашел в интернете объявление о продаже иномарке. Владелец обозначил цену в 2 миллиона 350 тысяч рублей.
Мужчина позвонил по объявлению и договорился о просмотре машины. На следующий день он сказал, что берет авто. 11 марта 2022 года злоумышленник, встретившись с продавцом, под предлогом проверки ходовых качеств машины, предложил ему прокатиться.
В результате он отвез его в заранее подобранное безлюдное место, где стал требовать выйти из машины, угрожая пистолетом. Мужчина отказался. Тогда злоумышленник убил его выстрелами в голову.
Труп он выбросил и засыпал снегом. Из карманов убитого он украл мобильный телефон, паспорт и другие документы. Убийцу удалось разыскать по горячим следам.
Злоумышленнику назначено 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года.
Отмечается, что первой о пропаже мужчины, продававшего авто, в полицию рассказала его жена. Она потеряла мужа, Который уехал продавать машину и не вернулся домой. Преступника нашил уже на следующий день. Все вещественные доказательства были при нем, поэтому следователям не составило труда раскрыть это дело.
Менее суток понадобилось оперуполномоченным, чтобы вычислить и задержать подозреваемого. В спецоперации принимали участие сотрудники уголовного розыска Невьянска, Нижнего Тагила и ГУ МВД области, — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.