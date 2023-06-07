Автомобиль провалился под асфальт из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В месте, где стояли два автомобиля — черная Mitsubishi и белая Lada — произошел прорыв трубы с горячей водой, пишет Е1.
Иномарка оказалась под асфальтом, а автомобиль Lada засыпало щебенкой. У обоих транспортов серьезные повреждения. По словам очевидца, температура воды около 40 градусов.
На месте происшествия устраняют аварию специалисты Екатеринбургской транспортной компании.
Напомним, 15 апреля 2023 года в Верхней Салде произошла авария на трубопроводе ХВС, в связи с чем пришлось отключить подачу горячей и холодной воды. К следующему дню аварию устранили.