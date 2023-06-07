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Автомобиль провалился под асфальт из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге

7 июня 2023, 05:52
Фото: ИА «Ночные новости»
Иномарка Mitsubishi провалилась под асфальт из-за случившейся коммунальной аварии в Екатеринбурге. Инцидент произошел ночью 7 июня 2023 года на улице Цвиллинга.

В месте, где стояли два автомобиля — черная Mitsubishi и белая Lada — произошел прорыв трубы с горячей водой, пишет Е1.

Фото: ИА «Ночные новости»

Иномарка оказалась под асфальтом, а автомобиль Lada засыпало щебенкой. У обоих транспортов серьезные повреждения. По словам очевидца, температура воды около 40 градусов.

На месте происшествия устраняют аварию специалисты Екатеринбургской транспортной компании.

Напомним, 15 апреля 2023 года в Верхней Салде произошла авария на трубопроводе ХВС, в связи с чем пришлось отключить подачу горячей и холодной воды. К следующему дню аварию устранили.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Автомобиль#Иномарка#Коммунальная авария#Повреждения#Происшествия
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