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Бастрыкина заинтересовало дело об отравлении роллами в Екатеринбурге

7 июня 2023, 05:01
Фото: 1MI
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту массового отравления людей Свердловской области. Они заказывали роллы в «Ебидоеби».

Ранее стало известно, что в медучреждения Екатеринбурга с жалобами на плохое самочувствие поступили ряд граждан. Число заболевших достигло 22 человек, они заражены сальмонеллезом.

Число заболевших после употребления роллов в Екатеринбурге возросло до 22 человек
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После случившегося следователи Свердловской области организовали процессуальную проверку. Бастрыкин ждет от исполняющего обязанности главы регионального ведомства Анатолия Надбитова доклад.

Сейчас заведение закрыто. Вся документация после проверок Роспотребнадзора отправлена в суд.

Весной текущего года массовые отравления роллами были и среди клиентов суши-маркета Fishka96. В заведении нашли множество нарушений — его закрыли на время.

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#Марина Шорина#Екатеринбург#Свердловская область#Александр Бастрыкин#Следственный комитет#Отравление#Роллы#Роспотребнадзор#Кафе#Общество
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