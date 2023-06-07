Бастрыкина заинтересовало дело об отравлении роллами в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Ранее стало известно, что в медучреждения Екатеринбурга с жалобами на плохое самочувствие поступили ряд граждан. Число заболевших достигло 22 человек, они заражены сальмонеллезом.
После случившегося следователи Свердловской области организовали процессуальную проверку. Бастрыкин ждет от исполняющего обязанности главы регионального ведомства Анатолия Надбитова доклад.
Сейчас заведение закрыто. Вся документация после проверок Роспотребнадзора отправлена в суд.
Весной текущего года массовые отравления роллами были и среди клиентов суши-маркета Fishka96. В заведении нашли множество нарушений — его закрыли на время.