Бэтмен в Нижнем Тагиле попал на видео

Вскоре тагильчанин решил скосплеить полный образ супергероя. По его словам, плащ и нагрудник — результаты ручной работы, а броня на теле — это мотоциклетная защита. Также он рассказал, что в большинстве на его образ реагировали люди от 20 лет. При этом реакция была положительной.