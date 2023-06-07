Бэтмен в Нижнем Тагиле попал на видео

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Свердловчанин рассказал, что его байк — Honda NM4, который называют бэт-мобиль, и найти этот транспорт в России непросто. На приобретенном недавно бэтцикле мужчина уже проехал более четырех тысяч километров, пишет ИА «Все новости».
Вскоре тагильчанин решил скосплеить полный образ супергероя. По его словам, плащ и нагрудник — результаты ручной работы, а броня на теле — это мотоциклетная защита. Также он рассказал, что в большинстве на его образ реагировали люди от 20 лет. При этом реакция была положительной.
Напомним, в мае 2023 года в Нижнем Тагиле байкеры поздравили с окончанием школы выпускников лицея, а также прокатили их на своих транспортах и сделали памятные фотографии.