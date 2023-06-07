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Бэтмен в Нижнем Тагиле попал на видео

7 июня 2023, 15:31
Фото: 1MI

Мотоциклист в костюме Бэтмена замечен в Нижнем Тагиле

38-летний байкер в костюме Бэтмена проехал в районе краеведческого музея в Нижнем Тагиле на бэтцикле.

Свердловчанин рассказал, что его байк — Honda NM4, который называют бэт-мобиль, и найти этот транспорт в России непросто. На приобретенном недавно бэтцикле мужчина уже проехал более четырех тысяч километров, пишет ИА «Все новости».

Видео: Группа ВКонтакте “[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ”

Вскоре тагильчанин решил скосплеить полный образ супергероя. По его словам, плащ и нагрудник — результаты ручной работы, а броня на теле — это мотоциклетная защита. Также он рассказал, что в большинстве на его образ реагировали люди от 20 лет. При этом реакция была положительной.

Напомним, в мае 2023 года в Нижнем Тагиле байкеры поздравили с окончанием школы выпускников лицея, а также прокатили их на своих транспортах и сделали памятные фотографии.

Мотоциклисты Нижнего Тагила прокатили выпускников лицея №39 в честь последнего звонка
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#Елизавета Зиборова#Видео#Свердловская область#Нижний Тагил#Супергерои#Мотоцикл#Байкер#Косплей#Общество
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