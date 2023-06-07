Чем пахнут тагильчане: анализ российского рынка парфюмерии на примере Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Несмотря на уход известных брендов, дефицита парфюмерии на российском рынке нет. Стоимость импортной продукции выросла, но ретейлеры нашли альтернативные каналы поставок и изменили ассортимент. Место привычных и узнаваемых торговых марок занимают отечественные производители, а также небольшие европейские и азиатские компании.
Что-то завозят еще и по параллельному импорту. Однако с топовыми мировыми брендами настроить параллельный импорт крайне сложно. Даже в случае закупок через третьи страны официальные дилеры могут попросить указать конечного пользователя. Поставщики с репутацией на такой риск не пойдут: если обнаружится, что это через них продукт переправляется в Российскую Федерацию, под невымышленной угрозой окажется всё дальнейшее сотрудничество с ними.
По данным Минпромторга, российские производители уже обеспечивают попадание на полки магазинов парфюмерно-косметической продукции на сумму до 0,5 трлн руб. В течение ближайших 3-х лет производство сможет показать значительное увеличение объемов, рассчитывают в ведомстве.
В 2022 году россияне потратили на духи на 43 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.
Самая высококонкурентная ниша — это масс-маркет, при этом здесь практически нет брендов. В этом плане здесь проще побороться за сердца покупателей, за носы покупателей, считает основатель одного из парфюмерных брендов России Константин Кострик.
Объём рынка парфюмерии в России — 143 миллиарда рублей. Из них 60% — духи отечественного производства. А оставшаяся часть — европейского, в основном, французского.
Некоторые сети делают ставку на то, что покупатели из «люкса» перейдут в селективную парфюмерию и нишевые ароматы. В прошлом году, только в «Лэтуаль» появились 32 нишевых марки, и в 2023 году планы по расширению сохраняются.
Редакция TagilCity.ru узнала у представителей наиболее популярных среди тагильчан магазинов, как изменился потребительский спрос и ассортимент предлагаемой парфюмерной продукции.
В Нижнем Тагиле сразу пропал бренд Chanel. Его часто спрашивают. Стоимость на другую продукцию то поднимается, то падает, но средняя цена выросла примерно на 20%. Покупательский поток в городе сохранился на уровне прошлых лет, тагильчане готовы покупать полюбившуюся им продукцию. За аналоги, наоборот, многие не хотят отдавать ту же сумму, что тратили раньше на любимые запахи. На рынок заходят новые российские бренды. Например, Antonio Maretti. Большинство тагильчан соглашаются на приобретение других брендов, понимая ситуацию. Средний чек 6-10 тысяч рублей, — рассказала представитель одного из магазинов «Лэтуаль».
Ценник поднялся некритично, обороты не упали. Спрос среди тагильчан сохраняется. Помимо ухода некоторых иностранный брендов, ассортимент остался прежним, но зашла новая нишевая парфюмерия. Средний чек превышает 8 тысяч рублей, — уточнила продавец «Рив Гош» в Нижнем Тагиле.
Самый популярный бренд среди тагильчан в нашем магазине — Dolce & Gabbana. Средний чек от 3 тысяч рублей. Продукция осталась прежней, не ушли ни Calvin Klein, ни Lacoste, ни другие бренды. Добавилась парфюмерия из Южной Кореи. Продукция серьезно подорожала, но по акции еще можно купить по ценам прошлых лет, — сообщили в «Парфюм-Лидере».
Бренды сразу ушли. Зашел новый — Beverly Hills Polo Club. Самые популярные среди нашего ассортимента ароматы — Antonio Banderas. Средний чек не более 2 тысяч рублей, — сказала администратор одного из магазинов «Магнит Косметик» в Нижнем Тагиле.
Редакция TagilCity.ru узнала мнение о ситуации на парфюмерном рынке не только у продавцов, но и у самих жителей Нижнего Тагила. Они, в отличие от продавцов, отмечают резкий скачок цен на продукцию, но стараются себе не отказывать использовании любимых ароматов. Ушедшие с полок магазинов бренды тагильчане ищут на известных интернет-площадках.
Если раньше тратил на любимый Hugo Boss около 5 тысяч в среднем, сейчас ценник варьируется в пределах 14 тысяч. Аромат люблю, стал покупать его на маркетплейсах. Там чуть дешевле получается, — делится Денис.
Нас в семье трое. Всем покупаем привычный бренд — Lacoste. Сейчас по сумме выходит на 60% дороже, но искать замену не стали. Стараемся чуть экономнее расходовать, — рассказала семья Белоусовых.
Я последний раз покупал около 2-х лет назад. Сейчас обхожусь антиперспирантами. Очень дорого, а доходы не особо растут, — посетовал тагильчанин Антон.
Жители Нижнего Тагила готовы покупать аналоги, однако есть те, кто не понимает ситуацию на рынке и требуют заказать именно их любимый парфюм. Здесь психологический фактор работает, говорят продавцы.
Средний чек в Нижнем Тагиле (ориентир на 4 магазина, о которых TagilCity. ru писал выше) равен 6-7 тысячам рублей, что не ударило по месячным и годовым продажам парфюмерии в городе на фоне санкций.
В создании одного аромата в России, как правило, участвует несколько юридических лиц. Обычно схема выглядит так: компания-правообладатель разрабатывает концепцию духов. Затем фабрика или парфюмер из разных душистых веществ составляют формулу аромата. И далее третья сторона занимается производством.
Компания «Химсинтез» занимается контрактным производством духов. Глава компании Леонид Осипов рассказывает, что нередко условия такие, что «Химсинтез» сам приобретает ингредиенты и комплектующие.
Стекло, упаковка и спирт отечественные. Но отдушек — так называют смеси душистых веществ — в России нет. В стране почти не производят эфирные масла качества, пригодного для изготовления духов. Отдушку на весь мир поставляет, в основном, Франция. К примеру, жасмин грандифлорум эксклюзивно выращивается только для бренда Dior, он стоит порядка 40 тысяч евро за 1 килограмм.
При этом парфюмерия сегодня — одна из немногих отраслей, которой не коснулись санкции. Но, как и везде, подорожала логистика. «Химсинтез» выпускает около 18 миллионов флаконов парфюма в год. А на покупку душистых веществ тратит миллионы евро.
Во Франции себестоимость отдушки 50-300 евро за килограмм. Но если там она стоит 300 евро, то значит здесь она будет стоить примерно 450, плюс логистика, растаможивание и прочие затраты.
Закупка ингредиентов и логистика достаточно серьёзно по некоторым направлениям удорожали продукцию. Естественно в этот промежуток времени стали выставлять другие условия для наших покупателей, ну в смысле для наших производителей по компонентной базе. Если раньше можно было авансом все взять, то теперь в подавляющем большинстве случаев надо вносить предоплату, — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Когда отдушка приходит на производство, её замешивают в спирте, и предлагают заказчику несколько образцов разной концентрации. Чем больше душистых веществ в составе, тем более стойкий аромат. И тем он дороже. Окончательную цена контракта определяют, когда заказчик выбирает концентрацию.
Как правило парфюмер разрабатывает аромат около 2-х месяцев. Слушает, как сочетаются компоненты, как звучат после выстаивания. Есть традиционная техника, согласно которой сердце аромата — это ключевой аккорд. Нижние ноты закрепляют его, а верхние — включают обоняние.
Составляя аромат, парфюмер использует от 10 до 70 ингредиентов. И подбирает их не только по звучанию, но и по стоимости.
В 100 миллилитрах качественных духов отдушки примерно на 70 рублей. Ещё 9 — стоимость спирта. 113 — флакон, этикетка, крышка и остальные комплектующие. Также учитывают упаковку, доставку, маркировку, процент брака, зарплаты рабочих и прибыль. Себестоимость флакона на выходе с производства — около 400 рублей. Далее духи отправляются заказчику. И уже он выставляет так называемый коэффициент, в который закладывает свои траты — в том числе расходы на маркетинг и доставку до магазина.
Например, коэффициент 5 означает, что на прилавке духи будут стоить в пять раз дороже, чем на выходе с производства.
Помимо проблем с закупкой ингредиентов и логистикой, игроки рынка считают парфюмерию — одной из самых зарегулированных отраслей. Причина — спирт, который не облагается акцизом.
Ввели свидетельства, ввели дополнительный контроль со стороны Росалкоголя, налоговой. Вроде как бы нужно все это дело, но как бы всегда есть опасность, когда такой сильный контроль, что тебе завтра возьмут и лицензию не продлят по каким-то формальным поводам. Акционеры и инвесторы боятся в эти предприятия что-то вкладывать, — генеральный директор АО НПО «Химсинтез» Леонид Осипов.
Из-за всего этого в России слабо развита парфюмерная школа. В стране единицы компаний, ароматы для которых разрабатывают внутри нее. Исключение — небольшие нишевые марки, такие как Valeria Nesterova Exclusive Parfumes.
Для развития отечественного рынка усилий одного бизнеса недостаточно, производителям нужна помощь государства, уверен директор Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии Андрей Самойлов.
Мы видим, что государство в лице Минпромторга и других профильных структур активно поддерживает отрасль. Оперативно было введено обнуление ввозных таможенных пошлин для целого ряда сырьевых компонентов, что позволило компенсировать часть затрат компаниям». Кроме того, был запущен ряд программ, предоставляющих льготные кредиты и займы на модернизацию производства, а также увеличен объем субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), говорит эксперт. Власти также готовы поддержать бизнес в наращивании производства через программы «Национальных проектов России», — заявил Андрей Самойлов.
Другие проблемы в отрасли: кадры, компетенции и финансы, отметил Сергей Катырин.
Эксперты говорят, проблема кадров решится тогда, когда на специалистов вырастет спрос. А для этого в отрасль нужно больше вкладывать. Сегодня у Минпромторга есть 2 программы поддержки для парфюмеров — малотоннажная химия и импортозамещение. Проблемами отрасли занимаются и в Торгово-промышленной палате.
Для нас самая главная проблема или задача, точнее сказать — это поиск партнеров для наших производителей, парфюмеров, косметологов, поиск партнеров внутри страны, поиск партнеров в дружественных странах, организация бизнес-миссий по этому направлению, — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России.
Сегодня парфюмеры обязаны иметь лицензию, а также маркировать и декларировать свою продукцию. Оборот спирта в отрасли отслеживают через систему ЕГАИС. Он не облагается акцизом. Но несколько лет назад правила изменили. Компании всё равно обязаны уплатить так называемый авансовый акциз, а потом обратиться в ФНС и оформить налоговый вычет. Игроки рынка говорят, если снизить административную нагрузку на бизнес, в отрасль будут больше вкладывать. В стране появится больше профессиональных парфюмеров и больше хороших парфюмов.