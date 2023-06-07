Чем пахнут тагильчане: анализ российского рынка парфюмерии на примере Нижнего Тагила

В 100 миллилитрах качественных духов отдушки примерно на 70 рублей. Ещё 9 — стоимость спирта. 113 — флакон, этикетка, крышка и остальные комплектующие. Также учитывают упаковку, доставку, маркировку, процент брака, зарплаты рабочих и прибыль. Себестоимость флакона на выходе с производства — около 400 рублей. Далее духи отправляются заказчику. И уже он выставляет так называемый коэффициент, в который закладывает свои траты — в том числе расходы на маркетинг и доставку до магазина.

Например, коэффициент 5 означает, что на прилавке духи будут стоить в пять раз дороже, чем на выходе с производства.