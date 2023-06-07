Детская поликлиника с бассейном на ГГМ в Нижнем Тагиле открывается после ремонта

В рамках реконструкции в поликлинике был отремонтирован детский бассейн. В помещении заменили кровлю, оконные блоки, радиаторы отопления, произвели сантехнические и электромонтажные работы. В большой и малой чаше бассейна рабочие выполнили гидроизоляцию и обновили покрытие. Здесь установили 2 гидравлических подъемника для маломобильных групп населения. Это даст возможность спуска в бассейн посетителей с инвалидностью. Строители заменили систему подачи воды, систему фильтрации и обеззараживания, организовали циркуляцию воды и ее нагрев.