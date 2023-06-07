Детская поликлиника с бассейном на ГГМ в Нижнем Тагиле открывается после ремонта

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Поликлиника отремонтирована по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Общая сумма затрат на ремонт составила более 50 млн рублей.
Капитальный ремонт был выполнен на втором и третьем этажах поликлиники. Строители полностью обновили кабинеты приема участковых врачей и физиотерапевтическое отделение. Были произведены общестроительные работы: заменили сети водоснабжения, канализации и отопления, обновили сантехнику и электрику. Также подрядчики установили новые светильники, отвечающие современным требованиям, выполнили отделочные работы и заменили мебель.
В рамках реконструкции в поликлинике был отремонтирован детский бассейн. В помещении заменили кровлю, оконные блоки, радиаторы отопления, произвели сантехнические и электромонтажные работы. В большой и малой чаше бассейна рабочие выполнили гидроизоляцию и обновили покрытие. Здесь установили 2 гидравлических подъемника для маломобильных групп населения. Это даст возможность спуска в бассейн посетителей с инвалидностью. Строители заменили систему подачи воды, систему фильтрации и обеззараживания, организовали циркуляцию воды и ее нагрев.
8 июня в торжественном открытии поликлиники с бассейном ДГБ города Нижний Тагил на Тагилстроевской, 4 примут участие: представители Министерства здравоохранения Свердловской области, администрации Нижнего Тагила, нижнетагильской городской Думы, ТФОМС Свердловской области, и главный врач ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил» Дмитрий Клейменов.