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Детская поликлиника с бассейном на ГГМ в Нижнем Тагиле открывается после ремонта

7 июня 2023, 08:00
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле открывается обновленная детская поликлиника с бассейном на Тагилстроевской, 4. К медицинскому учреждению прикреплены более 13 тысяч детей на 13 педиатрических участках.

Поликлиника отремонтирована по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Общая сумма затрат на ремонт составила более 50 млн рублей.

Капитальный ремонт был выполнен на втором и третьем этажах поликлиники. Строители полностью обновили кабинеты приема участковых врачей и физиотерапевтическое отделение. Были произведены общестроительные работы: заменили сети водоснабжения, канализации и отопления, обновили сантехнику и электрику. Также подрядчики установили новые светильники, отвечающие современным требованиям, выполнили отделочные работы и заменили мебель.

Фото: пресс-служба Детской городской больницы г. Нижнего Тагила

В рамках реконструкции в поликлинике был отремонтирован детский бассейн. В помещении заменили кровлю, оконные блоки, радиаторы отопления, произвели сантехнические и электромонтажные работы. В большой и малой чаше бассейна рабочие выполнили гидроизоляцию и обновили покрытие. Здесь установили 2 гидравлических подъемника для маломобильных групп населения. Это даст возможность спуска в бассейн посетителей с инвалидностью. Строители заменили систему подачи воды, систему фильтрации и обеззараживания, организовали циркуляцию воды и ее нагрев.

8 июня в торжественном открытии поликлиники с бассейном ДГБ города Нижний Тагил на Тагилстроевской, 4 примут участие: представители Министерства здравоохранения Свердловской области, администрации Нижнего Тагила, нижнетагильской городской Думы, ТФОМС Свердловской области, и главный врач ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил» Дмитрий Клейменов.

Фото: пресс-служба Детской городской больницы г. Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле объекты детской больницы продолжают обновлять для юных пациентов
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Здоровье#Дети#Капитальный ремонт#Детская поликлиника#Ггм#Детский бассейн#Бассейн#Дмитрий Клейменов
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