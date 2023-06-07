Дилеры китайских автомобилей в России снижают цены из-за низкого спроса

В интервью радиостанции Sputnik он отметил, что хотя ассортимент китайских автомобилей стал шире, как по количеству, так и по разнообразию марок, спрос на них не выстроился. Россияне, по его словам, осторожны в отношении инвестиций в продукцию от непривычных производителей, пишет 360tv.ru.