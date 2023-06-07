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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Дилеры китайских автомобилей в России снижают цены из-за низкого спроса

7 июня 2023, 07:33
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что китайские автомобили, которые были ввезены в Россию, не получили ожидаемого спроса, и дилерам придется снизить цены.

В интервью радиостанции Sputnik он отметил, что хотя ассортимент китайских автомобилей стал шире, как по количеству, так и по разнообразию марок, спрос на них не выстроился. Россияне, по его словам, осторожны в отношении инвестиций в продукцию от непривычных производителей, пишет 360tv.ru.

Ян Хайцеэр выразил надежду, что конкуренция между китайскими производителями и корректировка цен помогут заполнить рынок и увеличить интерес покупателей к автомобилям из Китая.

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