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Главная площадка Ural Music Night перенесена в Екатеринбурге

7 июня 2023, 10:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге перенесена главная площадка фестиваля «Ночь музыки».

Перенос анонсировал оргкомитет фестиваля. Вместо территории около Театра драмы акция «Светает» концерты пройдут на площади Кирова возле УрФУ.

Именно там выступит исполнитель Валерий Сюткин и камерный оркестр B-A-C-H. Там же расположится площадка «Магистерия». На ней будет исполнена академическая, народная и джазовая музыка. Состоится разнообразная музыкальная программа.

Напомним, что проведение фестиваля запланировано на 23 июня. На сценах выступят порядка 3000 музыкантов. Будет организовано порядка 100 музыкальных пространств.

Мэр Екатеринбурга станет хедлайнером на фестивале «Ночь музыки»
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Ночь музыки#Сцена#Фестиваль#Свободное время
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