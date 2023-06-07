Главная площадка Ural Music Night перенесена в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Перенос анонсировал оргкомитет фестиваля. Вместо территории около Театра драмы акция «Светает» концерты пройдут на площади Кирова возле УрФУ.
Именно там выступит исполнитель Валерий Сюткин и камерный оркестр B-A-C-H. Там же расположится площадка «Магистерия». На ней будет исполнена академическая, народная и джазовая музыка. Состоится разнообразная музыкальная программа.
Напомним, что проведение фестиваля запланировано на 23 июня. На сценах выступят порядка 3000 музыкантов. Будет организовано порядка 100 музыкальных пространств.