ГМО добавляли в кошачий корм в Свердловской области

В прошлом году часть представителей производителей зарубежных кормов обещали, что их продукция останется на российском рынке. Так, дистрибьютор HUSSE открыл в России собственный завод по изготовлению товаров, по составу и качеству схожие с иностранным. Он обещал, что еда для питомцев будет полнорационной, без ГМО, с большим содержанием мяса и пищевых добавок.