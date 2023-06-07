ГМО добавляли в кошачий корм в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В стране строго относятся к использованию ГМО. Однако ежегодно число нарушителей в этой сфере растет. Сейчас производитель подмешал в корм для кошек генетически модифицированную сою в количестве более 5%.
Протоколы исследование передали заказчику работ, передает «КП-Екатеринбург». Ему нужно решить, что делать с продукцией. Отметим, что от ее употребления могут быть неприятные последствия.
Ранее стало известно, что кошек заперли в квартире Асбеста без еды и воды. Их владелице стало плохо — ее увезли на скорой.
В прошлом году часть представителей производителей зарубежных кормов обещали, что их продукция останется на российском рынке. Так, дистрибьютор HUSSE открыл в России собственный завод по изготовлению товаров, по составу и качеству схожие с иностранным. Он обещал, что еда для питомцев будет полнорационной, без ГМО, с большим содержанием мяса и пищевых добавок.