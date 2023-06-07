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Хакеры транслировали в радиоэфире в Екатеринбурге речь в поддержку Пригожина

7 июня 2023, 11:30
Фото: 1MI
Речь в поддержку главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прозвучала в эфире «Ретро ФМ» в Екатеринбурге. Однако на радио рассказали, что отношения к этому не имеют.

По словам программного директора радио Дмитрия Орехова, это была хакерская атака. Он предположил, что она идет по всей стране. Он отметил, что специалисты постарались оперативно убрать это из эфира, но в течение 3-4 минут речь успела прозвучать, пишет Е1.

Он также заявил, что руководители свердловской радиостанции связываются с коллегами из других регионов. Они пытаются понять, был ли где-то еще замечен такой сигнал и куда он пошел дальше. Орехов добавил, что был перехвачен московский спутник, а с него трансляции ведут несколько радиостанций.

Ранее на телевидении в Свердловской области велась трансляция фейкового предупреждения об угрозе ракетного удара в Екатеринбурге. Тога в МЧС также сообщили, что это была хакерская атака.

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#Хакер#Атака#Радио#Происшествия#Екатеринбург#Евгений Пригожин#Ирина Кирилова
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