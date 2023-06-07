Хакеры транслировали в радиоэфире в Екатеринбурге речь в поддержку Пригожина

Он также заявил, что руководители свердловской радиостанции связываются с коллегами из других регионов. Они пытаются понять, был ли где-то еще замечен такой сигнал и куда он пошел дальше. Орехов добавил, что был перехвачен московский спутник, а с него трансляции ведут несколько радиостанций.