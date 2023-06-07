Хакеры транслировали в радиоэфире в Екатеринбурге речь в поддержку Пригожина

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По словам программного директора радио Дмитрия Орехова, это была хакерская атака. Он предположил, что она идет по всей стране. Он отметил, что специалисты постарались оперативно убрать это из эфира, но в течение 3-4 минут речь успела прозвучать, пишет Е1.
Он также заявил, что руководители свердловской радиостанции связываются с коллегами из других регионов. Они пытаются понять, был ли где-то еще замечен такой сигнал и куда он пошел дальше. Орехов добавил, что был перехвачен московский спутник, а с него трансляции ведут несколько радиостанций.
Ранее на телевидении в Свердловской области велась трансляция фейкового предупреждения об угрозе ракетного удара в Екатеринбурге. Тога в МЧС также сообщили, что это была хакерская атака.