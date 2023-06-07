Мэрия Нижнего Тагила выделит почти 300 млн на перевозку тагильчан на трамваях

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Новый контракт на перевозку пассажиров будет рассчитан на два года. За это время перевозчик обязуется перевозить пассажиров по девяти маршрутам — №3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 и 17.
Сейчас заключается контракт на период с 1 июля 2023 года. Контракт на два года. С 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года, — пояснил редакции в «Тагильском трамвае».
Исполнитель также обязуется предоставить трамваи, оборудованные приборами навигации ГЛОНАСС, а также в дальнейшем отчитываться об их работе. Кроме того, в салоне трамвая должна быть система автоматизированного контроля оплаты проезда и программно-технических комплексов видеонаблюдения, а также системы кондиционирования воздуха.
Во время работы на маршрута «Тагильский трамвай» будет оперативно заменять вышедшие из строя транспортные средства, а также устранять причины ДТП. Часть трамваев должны быть низкопольными, сообщается в документации.
Общая стоимость контракта составляет 293 миллиона рублей, финансирование будет осуществлено из местного бюджета Нижнего Тагила.