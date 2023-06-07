Мэрия Нижнего Тагила выделит почти 300 млн на перевозку тагильчан на трамваях

Исполнитель также обязуется предоставить трамваи, оборудованные приборами навигации ГЛОНАСС, а также в дальнейшем отчитываться об их работе. Кроме того, в салоне трамвая должна быть система автоматизированного контроля оплаты проезда и программно-технических комплексов видеонаблюдения, а также системы кондиционирования воздуха.