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Мэрия Нижнего Тагила выделит почти 300 млн на перевозку тагильчан на трамваях

7 июня 2023, 12:30
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в скором времени будет заключен контракт с «Тагильским трамваем» на перевозку пассажиров. Сумма закупки, которую объявила мэрия Нижнего Тагила, составляет 290 миллионов рублей.

Новый контракт на перевозку пассажиров будет рассчитан на два года. За это время перевозчик обязуется перевозить пассажиров по девяти маршрутам — №3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 и 17.

Сейчас заключается контракт на период с 1 июля 2023 года. Контракт на два года. С 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года, — пояснил редакции в «Тагильском трамвае».

Исполнитель также обязуется предоставить трамваи, оборудованные приборами навигации ГЛОНАСС, а также в дальнейшем отчитываться об их работе. Кроме того, в салоне трамвая должна быть система автоматизированного контроля оплаты проезда и программно-технических комплексов видеонаблюдения, а также системы кондиционирования воздуха.

Во время работы на маршрута «Тагильский трамвай» будет оперативно заменять вышедшие из строя транспортные средства, а также устранять причины ДТП. Часть трамваев должны быть низкопольными, сообщается в документации.

Общая стоимость контракта составляет 293 миллиона рублей, финансирование будет осуществлено из местного бюджета Нижнего Тагила.

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