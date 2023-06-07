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Местные жители и тагильчане провели субботники на дамбе в Черноисточинске

7 июня 2023, 05:05
Фото: tagilcity.ru
В мае в Черноисточинске местные жители и гости из Нижнего Тагила провели субботники на дамбе — популярном месте отдыха среди приезжих и жителей поселка.

Одним из участником субботника стал житель поселка общественный деятель Рамиль Хакимов. Он рассказал редакции TagilCity.ru, что всего за месяц инициативная группа провела четыре субботника, два из которых прошли именно на дамбе, так называемой земляной насыпи.

Эта дамба идет километром протяженностью. В основном там собираются купальщики и рыбаки. Это центр поселка. Хотелось, чтобы там на берегу было удобно, не грязно, Раньше там провести субботники руки не доходили. На первый субботник приехали жители Нижнего Тагила, буквально пара человек, второй субботник мы провели с местными жителями. Всего собрались человек 15, — рассказал местный житель Рамиль Хакимов.
Субботник в ЧерноисточинскеСубботник в Черноисточинске
Субботник в ЧерноисточинскеСубботник в Черноисточинске
Субботник в ЧерноисточинскеСубботник в Черноисточинске
Субботник в ЧерноисточинскеСубботник в Черноисточинске
Субботник в ЧерноисточинскеСубботник в Черноисточинске
Субботник в ЧерноисточинскеСубботник в Черноисточинске
Субботник в ЧерноисточинскеСубботник в Черноисточинске
Субботник в Черноисточинске
Фото: tagilcity.ru/Рамиль Хакимов

По словам активиста, на дамбе в Черноисточинске есть еще одна проблема, которой он даже дал название — «одичавшие лодки». Это бесхозные сломанные небольшие судна, от которых стоило бы избавиться, уверен общественник. Дело в том, что с момент вступления в силу запрета на использование моторными лодками с 2019 года в пруду остался неиспользуемый водный транспорт, что неэстетично и небезопасно.

Местные люди были мастерами по изготовлению лодок, было рыбное хозяйство, было много лодок на пруду. Сейчас стало меньше рыбы, меньше рыбаков. Нужно что-то типа крана, чтобы все погрузить, расчистить берег — от брошенных и сломанных лодок. Может, кто-то увидит публикацию и уберет свою лодку. Черноисточинск — лицо, в том числе, Нижнего Тагила, гости едут погулять по берегу, а видят сломанные лодки, — уверен активист.
Брошенные лодки на Черноисточинском прудуБрошенные лодки на Черноисточинском пруду
Брошенные лодки на Черноисточинском прудуБрошенные лодки на Черноисточинском пруду
Брошенные лодки на Черноисточинском прудуБрошенные лодки на Черноисточинском пруду
Брошенные лодки на Черноисточинском прудуБрошенные лодки на Черноисточинском пруду
Брошенные лодки на Черноисточинском прудуБрошенные лодки на Черноисточинском пруду
Брошенные лодки на Черноисточинском прудуБрошенные лодки на Черноисточинском пруду
Брошенные лодки на Черноисточинском пруду
Фото: tagilcity.ru/Рамиль Хакимов
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