Местные жители и тагильчане провели субботники на дамбе в Черноисточинске

По словам активиста, на дамбе в Черноисточинске есть еще одна проблема, которой он даже дал название — «одичавшие лодки». Это бесхозные сломанные небольшие судна, от которых стоило бы избавиться, уверен общественник. Дело в том, что с момент вступления в силу запрета на использование моторными лодками с 2019 года в пруду остался неиспользуемый водный транспорт, что неэстетично и небезопасно.