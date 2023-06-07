На 10 участках автомобильных трасс в Свердловской области улучшено качество связи

На автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» с начала года также появились четыре новые базовые станции. Одна из них располагается в переулке Суворовском. Это позволит путешествующим в северном направлении автомобилистам настроить навигационные приложения, скачать музыку в дорогу, а пассажирам в считанные минуты запастись фильмами.