На 10 участках автомобильных трасс в Свердловской области улучшено качество связи

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
С начала 2023 году МТС подключила четыре новые базовые станции на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Три из них расположены в юго-западном секторе ЕКАД: в районе поселка Мичуринский, СНТ «Березка» и СНТ «Надежда». Одна — в северо-восточном — в населенном пункте Садовый.
На автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» с начала года также появились четыре новые базовые станции. Одна из них располагается в переулке Суворовском. Это позволит путешествующим в северном направлении автомобилистам настроить навигационные приложения, скачать музыку в дорогу, а пассажирам в считанные минуты запастись фильмами.
Новая антенна в селе Николо-Павловском выполнит ту же задачу для путешествующих из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Еще две современные базовые станции появились на участке Серовского тракта «Обход Нижнего Тагила».
Сотовая связь на автодороге Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» получила подкрепление в виде нового телеком-оборудования, установленного в поселке Новая Поварня под Екатеринбургом и в поселке Тугулым, вблизи границы с Тюменской областью.
Базовая станция в Новой Поварне охватывает и участок автодороги Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган».
Работающая в двух диапазонах 3G и 4G базовая станция в первом квартале года была построена в районе Солодова Лога на Исинском тракте — популярном у тагильских садоводов направлении.
Лето — период автомобильных путешествий, вылазок на природу и садово-дачных миграций. Поэтому каждый год мы в МТС создаем в прямом и переносном смысле «дорожную карту», помогающую нам ликвидировать «белые пятна» на самых популярных у свердловчан направлениях. Сегодня надежная связь в пути, это не только вопрос комфорта, но и безопасности путешественников, актуальной информации о пробках, функционирования придорожной инфраструктуры. С начала этого года нам удалось ощутимо повысить качество связи на десяти участках самых востребованных автодорог. Но процесс модернизации сети не останавливается. Полагаю, что до конца года нам удастся построить еще столько же, или даже больше объектов связи, упрощающих жизнь автомобилистам, — рассказал о проделанной работе директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
https://e-burg.mts.ru/personal?erid=LjN8JyiSr