На полмиллиона рублей арестованы счета и доли свердловского бизнесмена

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Исковое заявление в отношении бизнесмена было подано Дмитрием Светлолобовым в последних числах мая 2023 года из-за того, что ответчик должен определенную сумму денег. При этом причина поданного иска в материалах возбужденного дела еще нет, пишет ЕАН.
Гайсин обвиняется в растрате 330 миллионов рублей, а также в злоупотреблении собственными служебными полномочиями. С марта 2023 года он находится под арестом.
Предприниматель также должен будет отдать нажитое движимое и недвижимое имущество государству.
Напомним, недавно суд наложил арест на счет бизнесмена Свердловской области Игоря Ковпака, где у него имелась сумма размером 50 миллионов рублей.