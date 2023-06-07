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На полмиллиона рублей арестованы счета и доли свердловского бизнесмена

7 июня 2023, 13:41
Фото: 1MI
На имущество бизнесмена и гендиректора оборонного предприятия «Исеть» Малика Гайсина был наложен арест на 520 тысяч рублей в связи с рассмотрением судом дела о его банкротстве, принятом в производство.

Исковое заявление в отношении бизнесмена было подано Дмитрием Светлолобовым в последних числах мая 2023 года из-за того, что ответчик должен определенную сумму денег. При этом причина поданного иска в материалах возбужденного дела еще нет, пишет ЕАН.

Гайсин обвиняется в растрате 330 миллионов рублей, а также в злоупотреблении собственными служебными полномочиями. С марта 2023 года он находится под арестом.

Предприниматель также должен будет отдать нажитое движимое и недвижимое имущество государству.

Напомним, недавно суд наложил арест на счет бизнесмена Свердловской области Игоря Ковпака, где у него имелась сумма размером 50 миллионов рублей.

Суд арестовал 50 млн рублей у бизнесмена из Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Суд#Арест имущества#Деньги#Предприниматель#Активы#Счет#Общество#Свердловская область
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