На полмиллиона рублей арестованы счета и доли свердловского бизнесмена

Исковое заявление в отношении бизнесмена было подано Дмитрием Светлолобовым в последних числах мая 2023 года из-за того, что ответчик должен определенную сумму денег. При этом причина поданного иска в материалах возбужденного дела еще нет, пишет ЕАН.