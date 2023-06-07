Обвиняемому в изнасиловании подростку из спецшколы в Екатеринбурге продлен арест

Напомним, некоторое время назад один из воспитанников школы, сбежав домой, рассказал о произошедшем с его сверстником своей маме, а также о том, что это длилось на протяжении нескольких месяцев с подачи воспитателя. Мать обратилась в СК, СМИ и к юристам.