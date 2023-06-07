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Обвиняемому в изнасиловании подростку из спецшколы в Екатеринбурге продлен арест

7 июня 2023, 16:12
Фото: 1MI
Суд продлил арест подростка из спецшколы Екатеринбурга № 124, обвиняющегося в сексуальном насилии над 12-летним мальчиком.

Вместе со своим соучастником подросток останется под стражей до 11 июля 2023 года. В отношении них возбуждено уголовное дело за совершение сексуального насилия над 12-летним ребенком, пишет ЕАН.

Напомним, некоторое время назад один из воспитанников школы, сбежав домой, рассказал о произошедшем с его сверстником своей маме, а также о том, что это длилось на протяжении нескольких месяцев с подачи воспитателя. Мать обратилась в СК, СМИ и к юристам.

При этом известно, что директор учреждения знала, что в отношении школьника совершается физическое и сексуальное насилие, но никак этому не препятствовала. Из-за этого в отношении нее было возбуждено уголовное дело за халатность. Также арестовали и подростков, которые издевались над мальчиком.

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