Обвиняемому в изнасиловании подростку из спецшколы в Екатеринбурге продлен арест

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Вместе со своим соучастником подросток останется под стражей до 11 июля 2023 года. В отношении них возбуждено уголовное дело за совершение сексуального насилия над 12-летним ребенком, пишет ЕАН.
Напомним, некоторое время назад один из воспитанников школы, сбежав домой, рассказал о произошедшем с его сверстником своей маме, а также о том, что это длилось на протяжении нескольких месяцев с подачи воспитателя. Мать обратилась в СК, СМИ и к юристам.
При этом известно, что директор учреждения знала, что в отношении школьника совершается физическое и сексуальное насилие, но никак этому не препятствовала. Из-за этого в отношении нее было возбуждено уголовное дело за халатность. Также арестовали и подростков, которые издевались над мальчиком.