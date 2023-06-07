Первый случай отравления «Мистером сидром» зарегистрирован в УРФО

На этот раз отравилась жительница курганского города Шумихи. Она лежит в больнице. Опасный алкогольный напиток следователи уже изымают из супермаркетов Зауралья. В общей сложности с продажи сняли 17 тысяч литров «Мистера Сидра», пишет ЕАН.