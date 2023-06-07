Первый случай отравления «Мистером сидром» зарегистрирован в УРФО

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
На этот раз отравилась жительница курганского города Шумихи. Она лежит в больнице. Опасный алкогольный напиток следователи уже изымают из супермаркетов Зауралья. В общей сложности с продажи сняли 17 тысяч литров «Мистера Сидра», пишет ЕАН.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.
Напомним, что по последним официальным данным, напитком отравились 90 человек, скончались 29. Уже известно, что в напитке содержался опасный для жизни метанол.