tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Изображение материала

Ремонт дорог к пострадавшему от пожара свердловскому поселку закончат в середине июля

7 июня 2023, 11:05
Фото: Департамент информационной политики
Дорожные рабочие уже приступили к ремонту дорог к поселку Таежный Свердловской области, который пострадал от лесного пожара. Полное завершение работ запланировано на середину июля.

Уже в 20-х числах июня дорожники планируют начать укладку асфальта. По словам министра транспорта региона Василия Старкова, на дороге к Таежному уже проведена разрубка от кустарника. Также устроен водоотвод. Завершается устройство земляного полотна из скального грунта.

Длина подъезда к поселку составляет 3,4 километра. Во время капитального ремонта тут будет проложено асфальтобетонное покрытие. Ширина его составит шесть метров, а в населенном пункте — пять метров. Кроме того, на участке меняются водопропускные трубы. Их будет 14, с ообщили в Департаменте информационной политики.

Отмечается, что также проводится ремонт дороги через поселок Кордюково. Тут уже убраны все кустарники и восстановлен водоотвод. На данный момент проводится укрепление участков со слабым основанием, чтобы асфальт служил дольше.

Напомним, в поселке Таежный активно ведется строительство новых домов для погорельцев. Строители уже монтируют винтовые сваи под фундаменты будущих домов. В ближайшее время ожидается поставка готовых панелей для сборки жилья.

Накануне глава Свердловской области Евгений Куйвашев посетил поселок Сосьву, где часть домов также сгорела в результате пожара. По словам губернатора, до холодов планируется обеспечить граждан жильем. В рамках поручений также строится новое жилье взамен сгоревшего.

Погорельцы из Сосьвы и Таежного бесплатно получат участки земли
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Погорельцы#Строительство#Дорога#Транспорт#Касается каждого#Свердловская область
Подпишитесь
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
Вчера, 06:16
Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила
Вчера, 10:13
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
5 июня 15:32
Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку
Вчера, 07:31
Ремонт дорог на ГГМ в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плану
Вчера, 15:39
Фундамент детского культурно-образовательного центра на ГГМ заложили в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:39