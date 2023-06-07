Ремонт дорог к пострадавшему от пожара свердловскому поселку закончат в середине июля

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Уже в 20-х числах июня дорожники планируют начать укладку асфальта. По словам министра транспорта региона Василия Старкова, на дороге к Таежному уже проведена разрубка от кустарника. Также устроен водоотвод. Завершается устройство земляного полотна из скального грунта.
Длина подъезда к поселку составляет 3,4 километра. Во время капитального ремонта тут будет проложено асфальтобетонное покрытие. Ширина его составит шесть метров, а в населенном пункте — пять метров. Кроме того, на участке меняются водопропускные трубы. Их будет 14, с ообщили в Департаменте информационной политики.
Отмечается, что также проводится ремонт дороги через поселок Кордюково. Тут уже убраны все кустарники и восстановлен водоотвод. На данный момент проводится укрепление участков со слабым основанием, чтобы асфальт служил дольше.
Напомним, в поселке Таежный активно ведется строительство новых домов для погорельцев. Строители уже монтируют винтовые сваи под фундаменты будущих домов. В ближайшее время ожидается поставка готовых панелей для сборки жилья.
Накануне глава Свердловской области Евгений Куйвашев посетил поселок Сосьву, где часть домов также сгорела в результате пожара. По словам губернатора, до холодов планируется обеспечить граждан жильем. В рамках поручений также строится новое жилье взамен сгоревшего.