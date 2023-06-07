Ремонт дорог к пострадавшему от пожара свердловскому поселку закончат в середине июля

Длина подъезда к поселку составляет 3,4 километра. Во время капитального ремонта тут будет проложено асфальтобетонное покрытие. Ширина его составит шесть метров, а в населенном пункте — пять метров. Кроме того, на участке меняются водопропускные трубы. Их будет 14, с ообщили в Департаменте информационной политики.