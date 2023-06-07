tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Изображение материала

Школьница из Нижнего Тагила написала одно из лучших сочинений в регионе

7 июня 2023, 16:35
Фото: Управление образования по Нижнему Тагилу
Десятиклассница из Нижнего Тагила стала победительницей регионального этапа во всероссийском конкурсе на лучшее сочинение о русской культуре.

Девушка отправила на конкурс сочинение «Языковая градация братания». В итоге ее работа была признана одной из лучших, рассказали в управлении образования по Нижнему Тагилу.

Также призовое место в региональном этапе занял нижнетагильский школьник, отправивший сочинение «Девятнадцатилетний капитан».

Всего определено 10 победителей в областном этапе. Они будут представлять свою область уже на всероссийском этапе. Объявление итогов и церемония награждения состоится в Москве до 27 июня 2023 года.

Напомним, недавно в Екатеринбурге наградили юных спортсменов из Нижнего Тагила за победу в состязаниях по самбо и дзюдо.

Юные спортсмены из Нижнего Тагила получили награды в областных соревнованиях
Узнать подробнее
Читайте также:
Нижнетагильские театры победили в нескольких номинациях в конкурсе «Браво!»Педагог из Нижнего Тагила примет участие в конкурсе «Воспитатель года»В конкурсе писательского мастерства могут поучаствовать жители Нижнего Тагила
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Подросток#Сочинение#Конкурс#Работа#Победа#Общество
Подпишитесь
«Вскрытие делали без меня»: житель Черноисточинска о застреленном щенке алабая
Сегодня, 10:48
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
Вчера, 06:16
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
5 июня 15:32
Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку
Вчера, 07:31
Ремонт дорог на ГГМ в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плану
Вчера, 15:39
Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила
Вчера, 10:13