Школьница из Нижнего Тагила написала одно из лучших сочинений в регионе

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Девушка отправила на конкурс сочинение «Языковая градация братания». В итоге ее работа была признана одной из лучших, рассказали в управлении образования по Нижнему Тагилу.
Также призовое место в региональном этапе занял нижнетагильский школьник, отправивший сочинение «Девятнадцатилетний капитан».
Всего определено 10 победителей в областном этапе. Они будут представлять свою область уже на всероссийском этапе. Объявление итогов и церемония награждения состоится в Москве до 27 июня 2023 года.
Напомним, недавно в Екатеринбурге наградили юных спортсменов из Нижнего Тагила за победу в состязаниях по самбо и дзюдо.