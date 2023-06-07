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Школьница в Екатеринбурге каталась на лыжах по траве

7 июня 2023, 14:19
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга заметила девочку, которая каталась на лыжах по траве в школьном дворе.

По словам школьницы, ходить на лыжах летом ее заставила преподавательница физкультуры, так как девочка не сдала зимой нормативы, и педагог сказала, чтобы подросток прошла на лыжах не менее 10 кругов для зачета, пишет Е1.

Сотрудники школы, где учится девочка, отрицают вышесказанное. По словам завуча учебного учреждения, ученица забрала свои лыжи, так как не сделала этого вовремя. По физкультуре у нее оценка есть, а на улице подростки решили снять шуточное видео к выпускному.

Напомним, 12 мая 2023 года в одном из лицеев Екатеринбурга классная руководительница оскорбляла учеников и грозила им учетом в ПДН.

Педагог-психолог из Екатеринбурга назвала учеников дураками и пригрозила им ПДН
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Подросток#Девочка#Инцидент#Школьница#Лыжи#Школа#Общество
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