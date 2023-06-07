Школьница в Екатеринбурге каталась на лыжах по траве

Сотрудники школы, где учится девочка, отрицают вышесказанное. По словам завуча учебного учреждения, ученица забрала свои лыжи, так как не сделала этого вовремя. По физкультуре у нее оценка есть, а на улице подростки решили снять шуточное видео к выпускному.