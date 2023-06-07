Школьница в Екатеринбурге каталась на лыжах по траве

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По словам школьницы, ходить на лыжах летом ее заставила преподавательница физкультуры, так как девочка не сдала зимой нормативы, и педагог сказала, чтобы подросток прошла на лыжах не менее 10 кругов для зачета, пишет Е1.
Сотрудники школы, где учится девочка, отрицают вышесказанное. По словам завуча учебного учреждения, ученица забрала свои лыжи, так как не сделала этого вовремя. По физкультуре у нее оценка есть, а на улице подростки решили снять шуточное видео к выпускному.
Напомним, 12 мая 2023 года в одном из лицеев Екатеринбурга классная руководительница оскорбляла учеников и грозила им учетом в ПДН.