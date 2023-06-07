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Силовики провели учения в зданиях правительства и ЗакСО Свердловской области

7 июня 2023, 11:14
Фото: 1MI
Силовики оцепили здания правительства и Законодательного собрания Свердловской области. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, ничего криминального не происходит.

По его словам, это плановая тренировка. Проводится отработка действий в случае осложнения ситуации на обслуживаемой территории. Например, это могут быть природные катаклизмы — потопы, пожары и прочее.

Горелых отметил, что по итогам учений будет проведен тщательный анализ. Это позволит улучшить качество работы ведомств и убрать проблемные моменты.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны в городе. Согласно документу, будут проводиться мероприятия по подготовке населения в области ГО, оповещения об опасностях, которые возникают при военных конфликтах или вследствие них, а также о возникновении ЧС.

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#Ирина Кирилова#Полиция#Учения#Оцепление#Законодательное собрание#Общество#Екатеринбург
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