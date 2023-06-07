Силовики провели учения в зданиях правительства и ЗакСО Свердловской области

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По его словам, это плановая тренировка. Проводится отработка действий в случае осложнения ситуации на обслуживаемой территории. Например, это могут быть природные катаклизмы — потопы, пожары и прочее.
Горелых отметил, что по итогам учений будет проведен тщательный анализ. Это позволит улучшить качество работы ведомств и убрать проблемные моменты.
Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны в городе. Согласно документу, будут проводиться мероприятия по подготовке населения в области ГО, оповещения об опасностях, которые возникают при военных конфликтах или вследствие них, а также о возникновении ЧС.