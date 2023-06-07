Силовики провели учения в зданиях правительства и ЗакСО Свердловской области

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации и ведении гражданской обороны в городе. Согласно документу, будут проводиться мероприятия по подготовке населения в области ГО, оповещения об опасностях, которые возникают при военных конфликтах или вследствие них, а также о возникновении ЧС.