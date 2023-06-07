Современный полигон ТКО в Нижнем Тагиле: мифы и реальность

Применение комплексного подхода к обращению с отходами на современных мусороперерабатывающих предприятиях принципиально изменило пожарную безопасность полигонов по сравнению со свалками прошлого века. Сейчас наиболее огнеопасные и токсичные отходы отбираются еще на стадии приема на сортировку и вывозятся на специализированные объекты по их обезвреживанию. Далее при сортировке отходов отбираются опасные в пожарном отношении фракции сухой бумаги и картона, полимерных материалов, дерева и текстиля. Основная часть органических отходов, генерирующих биогаз, направляется на компостирование и перерабатывается в инертные техногрунты, что позволяет избежать образования большого количества метана на полигоне ТКО. Оставшиеся отходы, которые не могут быть полезно использованы, равномерно разравниваются и пересыпаются слоем инертного, негорючего грунта толщиной не менее 15 см.