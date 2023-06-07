Спрос на персонал продолжает расти в Свердловской области

На фоне того, что растет спрос на персонал, становится острее проблема дефицита кадров, отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. По ее словам, растет конкуренция среди работодателей за людей. В основном это линейные сотрудники, эксперты, мидл- и сениор-разработчики.