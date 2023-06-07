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Спрос на персонал продолжает расти в Свердловской области

7 июня 2023, 11:24
Фото: 1MI
В Свердловской области продолжается рост спроса на персонал. По итогам мая показатель вырос еще на 3%.

На фоне того, что растет спрос на персонал, становится острее проблема дефицита кадров, отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. По ее словам, растет конкуренция среди работодателей за людей. В основном это линейные сотрудники, эксперты, мидл- и сениор-разработчики.

По данным платформы, сильнее всего вырос спрос в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+16%), «Наука, образование» (+7%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+6%). Кроме того, по 5% выросло количество вакансий в сферах «Домашний, обслуживающий персонал» и «Рабочий персонал».

Кроме того, по данным специалистов, число вакансий растет каждый месяц с лета 2022 года.

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#Ирина Кирилова#Персонал#Работники#Кадры#Общество#Свердловская область
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