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Труп мужчины найден в лесу под Первоуральском

7 июня 2023, 04:17
Фото: 1MI
Тело мужчины было найдено в лесу под Первоуральском 5 июня 2023 года.

На мужчине была теплая зимне-осенняя одежда. Личность умершего неизвестна, ни на кого из пропавших людей, которые находятся в розыске, он не похож, пишет Е1.

В СО СК по Первоуральску рассказали, что проводится проверка. Предположительно, смерть найденного мужчины насильственной не является.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность умершего.

Напомним, недавно в Краснотурьинске нашли молодого человека, покончившего с собой. По словам его знакомого, погибший некоторое время назад уже пытался свести счеты с жизнью.

Тело молодого человека обнаружено на дереве в Краснотурьинске
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