Труп мужчины найден в лесу под Первоуральском

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
На мужчине была теплая зимне-осенняя одежда. Личность умершего неизвестна, ни на кого из пропавших людей, которые находятся в розыске, он не похож, пишет Е1.
В СО СК по Первоуральску рассказали, что проводится проверка. Предположительно, смерть найденного мужчины насильственной не является.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность умершего.
Напомним, недавно в Краснотурьинске нашли молодого человека, покончившего с собой. По словам его знакомого, погибший некоторое время назад уже пытался свести счеты с жизнью.