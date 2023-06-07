Трупы двух женщин найдены после пожара в банном комплексе Каменска-Уральского

Личности погибших женщин были оперативно установлены. Это две местные жительницы 2002 и 1987 годов рождения. Они работали продавцами в одном из сетевых магазинов. Девушки были найдены в одном нижнем белье на выходе из сауны, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.