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Трупы двух женщин найдены после пожара в банном комплексе Каменска-Уральского

7 июня 2023, 06:59
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Тела двух женщин найдены после ликвидации пожара в банном комплексе на улице Олега Кошевого в Каменске-Уральском. Само возгорание произошло утром 7 июня.

Сгорела внутренняя обшивка бани. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Ликвидировать огонь спасателям удалось почти за пол часа.

Личности погибших женщин были оперативно установлены. Это две местные жительницы 2002 и 1987 годов рождения. Они работали продавцами в одном из сетевых магазинов. Девушки были найдены в одном нижнем белье на выходе из сауны, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Предположительно, девушки пытались добраться до запасного выхода, но сделать этого не успели. Они надышались едким дымом. По одной из версий, причиной пожара стало замыкание нагревательного элемента банного комплекса. Наряду с этим рассматриваются и другие версии случившегося.

Следственный отдел Каменска-Уральского начал проверку по факту произошедшего. Проводится осмотр места, опрашиваются возможные очевидцы, а также планируется проведение экспертных исследований.

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#Ирина Кирилова#Труп#Тело#Смерть#Пожар#Происшествия#Каменск-Уральский
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