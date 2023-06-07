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Туманы и грозы прогнозируют в Свердловской области

7 июня 2023, 09:37
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, что в Свердловской области ожидаются грозы и туманы. Такой прогноз дается на ночь с 7 на 8 июня.

Отмечается, что похолодания могут наблюдаться из-за туманов, сообщил синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале.

Грозы в ночное время возможны на юге-востоке региона. В утреннее время в четверг ожидается прохладная погода — до 10 градусов тепла. В связи с этим и вероятны туманы.

Синоптик отметил, что в среднем 7 июня в регионе будет от 19 до 21 градуса тепла, А в областном центре будет пасмурно с переменной облачностью и от 13 до 15 градусов тепла.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Гроза#Погода#Туман#Природа
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