Туманы и грозы прогнозируют в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Отмечается, что похолодания могут наблюдаться из-за туманов, сообщил синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале.
Грозы в ночное время возможны на юге-востоке региона. В утреннее время в четверг ожидается прохладная погода — до 10 градусов тепла. В связи с этим и вероятны туманы.
Синоптик отметил, что в среднем 7 июня в регионе будет от 19 до 21 градуса тепла, А в областном центре будет пасмурно с переменной облачностью и от 13 до 15 градусов тепла.