Убившему отца из жалости жителю Нижнего Тагила вынесен приговор

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Виновнику 35 лет. Его обвинили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии), сообщили в пресс-службе следственного комитета.
Известно, что в утреннее время 18 октября прошлого года мужчина был пьян. Тогда же он решил убить своего беспомощного 7-летнего отца. Позднее он рассказал следователям, что ему было жалко смотреть на папу, которого якобы сильно обременяла его инвалидность.
В результате мужчине назначили 12 лет исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на полтора года.
Как уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о содеянном злоумышленник рассказал полицейским сам — сразу после убийства он позвонил в полицию.
Ранее он работал слесарем. К уголовной ответственности он привлекался и ранее — за причастность к мошенничеству, разбойному нападению и другие преступления.