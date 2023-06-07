Убившему отца из жалости жителю Нижнего Тагила вынесен приговор

Известно, что в утреннее время 18 октября прошлого года мужчина был пьян. Тогда же он решил убить своего беспомощного 7-летнего отца. Позднее он рассказал следователям, что ему было жалко смотреть на папу, которого якобы сильно обременяла его инвалидность.