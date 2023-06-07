tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Изображение материала

Убившему отца из жалости жителю Нижнего Тагила вынесен приговор

7 июня 2023, 13:17
Фото: 1MI
Мужчине из Нижнего Тагила, который убил своего отца-инвалида из жалости, вынесли приговор.

Виновнику 35 лет. Его обвинили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии), сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Известно, что в утреннее время 18 октября прошлого года мужчина был пьян. Тогда же он решил убить своего беспомощного 7-летнего отца. Позднее он рассказал следователям, что ему было жалко смотреть на папу, которого якобы сильно обременяла его инвалидность.

В результате мужчине назначили 12 лет исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на полтора года.

Как уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о содеянном злоумышленник рассказал полицейским сам — сразу после убийства он позвонил в полицию.

Ранее он работал слесарем. К уголовной ответственности он привлекался и ранее — за причастность к мошенничеству, разбойному нападению и другие преступления.

Начался суд над убившем отца-инвалида из жалости жителем Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила из жалости убил своего отца-инвалидаЖительница Пригородного района вышла замуж за таджика из жалости
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Приговор#Суд#Инвалид#Отец#Убийство#Криминал
Подпишитесь
«Вскрытие делали без меня»: житель Черноисточинска о застреленном щенке алабая
Сегодня, 10:48
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
Вчера, 06:16
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
5 июня 15:32
Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку
Вчера, 07:31
Ремонт дорог на ГГМ в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плану
Вчера, 15:39
Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила
Вчера, 10:13