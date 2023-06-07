«Уралэлектромедь» установила новый грейфер для чистки ванны горячего цинкования

Расплав цинка, в который при цинковании погружают стальные изделия, периодически загрязняется. На дне ванны собирается осадок гартцинка — сплава железа с цинком. Чтобы не было брака цинкового покрытия, нельзя допускать прилипания гартцинка к изделиям. Для этого примерно трижды в месяц в зависимости от объемов производства ванну очищают. Работу выполняют грейфером.



Прежний грейфер представлял собой черпак с лопастями. При разведенных лопастях его опускали в расплав, после соприкосновения с днищем ванны лопасти грейфера медленно соединялись друг с другом, захватывая гартцинк. Дальше ковш поднимали и после полного стекания жидкого цинка через отверстия лопастей перемещали к изложницам, чтобы освободить от гартцинка.