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«Уралэлектромедь» установила новый грейфер для чистки ванны горячего цинкования

7 июня 2023, 09:53
Фото: ОАО «УГМК»
В цехе горячего цинкования АО «Уралэлектромедь» (входит в группу УГМК) установили новый грейфер для чистки ванны, где происходит процесс цинкования металлоконструкций.

Расплав цинка, в который при цинковании погружают стальные изделия, периодически загрязняется. На дне ванны собирается осадок гартцинка — сплава железа с цинком. Чтобы не было брака цинкового покрытия, нельзя допускать прилипания гартцинка к изделиям. Для этого примерно трижды в месяц в зависимости от объемов производства ванну очищают. Работу выполняют грейфером.

Прежний грейфер представлял собой черпак с лопастями. При разведенных лопастях его опускали в расплав, после соприкосновения с днищем ванны лопасти грейфера медленно соединялись друг с другом, захватывая гартцинк. Дальше ковш поднимали и после полного стекания жидкого цинка через отверстия лопастей перемещали к изложницам, чтобы освободить от гартцинка.

Фото: ОАО «УГМК»

Новый грейфер шире предыдущего и имеет форму лопаты. По размеру он соответствует ширине ванны и захватывает больше осадка, чем его предшественник. Его не нужно окунать несколько раз. Приспособление уже опробовали в работе, оно доказало свою эффективность.

Технология горячего цинкования внедрена в АО «Уралэлектромедь» в 2005 году. Преимуществом горячего цинкования в АО «Уралэлектромедь» является использование цинка высокой чистоты (99,995% Zn). Цинк обеспечивает наиболее эффективный и самый безопасный для окружающей среды метод защиты стали от коррозии. Срок службы таких изделий составляет более 25-30 лет.

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Производство#Общество#УГМК#Группа УГМК#Уралэлектромедь
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