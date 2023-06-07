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Устроивший стрельбу с балкона пьяный рецидивист задержан в Каменске-Уральском

7 июня 2023, 05:23
Фото: 1MI
Сотрудники полиции задержали рецидивиста, который, находясь в алкогольном опьянении, устроил стрельбу из пневматического пистолета в Каменске-Уральском.

По словам задержанного, он решил проверить, как работает пистолет, и для этого несколько раз выстрелил с собственного балкона, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».

Также в ведомстве отметили, что мужчина ранее уже стрелял из своей квартиры, в результате чего оказались повреждены окна в доме напротив.

Напомним, в мае 2023 года в Екатеринбурге неизвестные хулиганы ночью стреляли в окна лоджии многоквартирного жилого дома. Хозяйка квартиры заметила повреждения утром.

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#Елизавета Зиборова#Инцидент#Полиция#Задержанный#Стрельба#Балкон#Пневматика#Происшествия#Свердловская область#Каменск-Уральский
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