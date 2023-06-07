Устроивший стрельбу с балкона пьяный рецидивист задержан в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
По словам задержанного, он решил проверить, как работает пистолет, и для этого несколько раз выстрелил с собственного балкона, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».
Также в ведомстве отметили, что мужчина ранее уже стрелял из своей квартиры, в результате чего оказались повреждены окна в доме напротив.
Напомним, в мае 2023 года в Екатеринбурге неизвестные хулиганы ночью стреляли в окна лоджии многоквартирного жилого дома. Хозяйка квартиры заметила повреждения утром.