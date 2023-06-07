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В «Ебидоеби» объяснили причину отравления роллами 22 человек в Екатеринбурге

7 июня 2023, 12:12
Фото: 1MI
Представители общепита «Ебидоеби» объяснили, почему 22 человека в Екатеринбурге отравились их роллами.

Представители общепита рассказали, что сеть работает по франшизной модели. С покупателями франшизы организация делится не только брендом, но и экспертизой, маркетинговыми инструментами и регламентами, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе компании.

В том числе им выдается список регламентированных поставщиков. А франчайзи в Екатеринбурге нарушил этот регламент, отметили в пресс-службе — он обратился к новому партнеру.

В результате он получил некачественную продукцию. Все претензии к поставщику уже переданы. С ним сотрудничество прекращено. Разрешено оно только с тем поставщиком, который указан в регламенте.

Мы приносим извинения всем, кто пострадал, — отметили в пресс-службе «Ебидоеби».
Бастрыкина заинтересовало дело об отравлении роллами в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Роллы#Отравление#Общепит#Франшиза#Поставщик#Происшествия#Эксклюзив
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