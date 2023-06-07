В «Ебидоеби» объяснили причину отравления роллами 22 человек в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Представители общепита рассказали, что сеть работает по франшизной модели. С покупателями франшизы организация делится не только брендом, но и экспертизой, маркетинговыми инструментами и регламентами, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе компании.
В том числе им выдается список регламентированных поставщиков. А франчайзи в Екатеринбурге нарушил этот регламент, отметили в пресс-службе — он обратился к новому партнеру.
В результате он получил некачественную продукцию. Все претензии к поставщику уже переданы. С ним сотрудничество прекращено. Разрешено оно только с тем поставщиком, который указан в регламенте.
Мы приносим извинения всем, кто пострадал, — отметили в пресс-службе «Ебидоеби».