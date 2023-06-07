В Екатеринбурге детский поезд сошел с рельсов

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
По словам очевидца событий, один из вагонов накренился прямо при движении, пишет Е1.
В пресс-службе Свердловской железной дороги сказали, что ЧП случилось в 11:05. Сошли два первых вагона поезда, отправившегося со станции Екатеринбург-Детский.
Они не опрокинулись. Никто не пострадал, так как вагоны были пустыми. Отмечается, что поезд состоял из четырех вагонов. Ими управляли штатные сотрудники. Все обстоятельства ЧП выясняются, временно приостановлено движение поездов.