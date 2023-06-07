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В Екатеринбурге детский поезд сошел с рельсов

7 июня 2023, 12:42
Фото: 1MI
В парке Маяковского в Екатеринбурге поезд сошел с рельсов на детской железной дороге. Это произошло вскоре после отправления.

По словам очевидца событий, один из вагонов накренился прямо при движении, пишет Е1.

В пресс-службе Свердловской железной дороги сказали, что ЧП случилось в 11:05. Сошли два первых вагона поезда, отправившегося со станции Екатеринбург-Детский.

Они не опрокинулись. Никто не пострадал, так как вагоны были пустыми. Отмечается, что поезд состоял из четырех вагонов. Ими управляли штатные сотрудники. Все обстоятельства ЧП выясняются, временно приостановлено движение поездов.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Поезд#Рельсы#Движение поезда#Сход с рельсов#Происшествия
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