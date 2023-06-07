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В Екатеринбурге пропала 69-летняя женщина, не ориентирующаяся в пространстве

7 июня 2023, 06:31
Фото: 1MI
69-летняя пенсионерка из Екатеринбурга, не ориентирующаяся в пространстве, исчезла 6 июня 2023 года.

Рост женщины составляет 160 см, цвет волос темно-русый, глаза зеленые, телосложение нормальное, рассказали сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В момент исчезновения на екатеринбурженке были темно-синие кроссовки и брюки, а также футболка голубого цвета. Пенсионерке необходима медпомощь.

Пропавшую ищут полицейские и сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 6 июня 2023 года в поселке Верхнее Дуброво бесследно исчезла 74-летняя свердловчанка, которой нужна медпомощь. Поиски ведутся волонтерами отряда «Прорыв».

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Пропавшая#Поиски#Волонтеры#Лиза Алерт#Ориентировка#Происшествия
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