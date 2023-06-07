В Екатеринбурге пропала 69-летняя женщина, не ориентирующаяся в пространстве

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Рост женщины составляет 160 см, цвет волос темно-русый, глаза зеленые, телосложение нормальное, рассказали сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».
В момент исчезновения на екатеринбурженке были темно-синие кроссовки и брюки, а также футболка голубого цвета. Пенсионерке необходима медпомощь.
Пропавшую ищут полицейские и сотрудники отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 6 июня 2023 года в поселке Верхнее Дуброво бесследно исчезла 74-летняя свердловчанка, которой нужна медпомощь. Поиски ведутся волонтерами отряда «Прорыв».