В Екатеринбурге жители дома набросились на девочку в подъезде

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Это произошло в доме на улице Сахарова, 93. Мужчина и женщина, увидев девочку, вырвали из ее рук мешок с брошюрами и выбросили ее, а саму школьницу попытались выставить за дверь. 15-летняя Олеся записала все случившееся на видео, пишет Е1.
По словам мамы школьницы, девушка просто пыталась заработать деньги после смерти отца. Так как из-за несовершеннолетнего возраста ее никуда не захотели брать, она устроилась на работу распространителем рекламных листовок.
Известно, что когда Олеся вышла из подъезда, то расплакалась. После случившегося она больше не хочет работать. Также зарплату за тот день она не получит, так как не завершила свой маршрут и разложила не все листовки.