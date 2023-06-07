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В Нижнем Тагиле педофилу-рецидивисту грозит до 20 лет

7 июня 2023, 12:14
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле уже судимый за аналогичные преступления педофил-рецидивист отправлен под суд, дата заседания уже назначена.

Судить педофила будут по статье за мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия, а также насильственные действия совершенные лицом, имеющим судимость за аналогичные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Материалы уголовного дела были переданы в суд на рассмотрение еще в апреле 2023 года. Судебный процесс назначен на июнь 2023 года.

Это будет уже второе заседание. Первый суд пришлось отложить по причине неявки свидетелей. Подсудимый находится под арестом и останется в изоляторе временного содержания до заседания суда.

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме, также не публикуют подробности дела в картотеке суда. На запрос редакции TagilCity.ru в районном суде рассказали, что закрытость процесса связана с потребностью сохранить в тайне обстоятельства дела.

Поскольку сообщение запрашиваемой информации может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства, оснований для ее предоставления не имеется. По этой же причине заседание суда будет проходить в закрытом режиме, — сообщил TagilCity.ru помощник председателя суда.
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