В Нижнем Тагиле педофилу-рецидивисту грозит до 20 лет

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Судить педофила будут по статье за мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия, а также насильственные действия совершенные лицом, имеющим судимость за аналогичные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Материалы уголовного дела были переданы в суд на рассмотрение еще в апреле 2023 года. Судебный процесс назначен на июнь 2023 года.
Это будет уже второе заседание. Первый суд пришлось отложить по причине неявки свидетелей. Подсудимый находится под арестом и останется в изоляторе временного содержания до заседания суда.
Судебное заседание пройдет в закрытом режиме, также не публикуют подробности дела в картотеке суда. На запрос редакции TagilCity.ru в районном суде рассказали, что закрытость процесса связана с потребностью сохранить в тайне обстоятельства дела.
Поскольку сообщение запрашиваемой информации может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства, оснований для ее предоставления не имеется. По этой же причине заседание суда будет проходить в закрытом режиме, — сообщил TagilCity.ru помощник председателя суда.