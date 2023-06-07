В Подмосковье женщина получила острый отек после татуажа бровей

Как передает NEWS.ru, девушка поступила в больницу с жалобами на сильный отек и зуд в области бровей. Врачи выявили у нее ангионевротический отек в острой форме — это отек глубоких слоев кожи и подкожных тканей. Такую реакцию могут вызвать яды, аллергены или лекарства. Как уточнила заведующая терапевтическим отделением № 2 больницы, терапевт Марина Козлова, в данном случае ее спровоцировал пигмент, который использовался при нанесении татуажа в качестве краски.