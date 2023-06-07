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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В Подмосковье женщина получила острый отек после татуажа бровей

7 июня 2023, 10:35
В Сергиево-Посаде медики спасли 32-летнюю девушку, которая чуть не погибла из-за сильного отека после татуажа бровей.

Как передает NEWS.ru, девушка поступила в больницу с жалобами на сильный отек и зуд в области бровей. Врачи выявили у нее ангионевротический отек в острой форме — это отек глубоких слоев кожи и подкожных тканей. Такую реакцию могут вызвать яды, аллергены или лекарства. Как уточнила заведующая терапевтическим отделением № 2 больницы, терапевт Марина Козлова, в данном случае ее спровоцировал пигмент, который использовался при нанесении татуажа в качестве краски.

 

Врач отметила, что женщина могла получить отек горла, что могло привести к смерти. Специалистам удалось ее спасти, сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

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