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Водитель вылетел из «ГАЗели» после столкновения со столбом в Екатеринбурге

7 июня 2023, 03:56
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
56-летний водитель «ГАЗели» влетел в столб и скончался. ДТП произошло в Екатеринбурге днем 6 июня 2023 года.

Мужчина, управлявший машиной, в какой-то момент не справился с управлением и наехал на бордюр. Далее транспорт отбросило в столб, из-за чего «ГАЗель» перевернулась, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Водитель скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой помощи. По словам автоинспекторов, в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего погибший выпал и его придавило левой частью машины.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, 2 июня 2023 года под Екатеринбургом женщина, ехавшая за рулем автомобиля, погибла вследствие наезда на столб. Машину, в которой она находилась, разорвало на две части.

Машину разорвало напополам: женщина погибла в ДТП под Екатеринбургом
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Смерть#Столб#Авария#ГИБДД#Инцидент#Газель#Водитель#Происшествия
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