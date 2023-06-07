Водитель вылетел из «ГАЗели» после столкновения со столбом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:56
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Мужчина, управлявший машиной, в какой-то момент не справился с управлением и наехал на бордюр. Далее транспорт отбросило в столб, из-за чего «ГАЗель» перевернулась, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Водитель скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой помощи. По словам автоинспекторов, в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего погибший выпал и его придавило левой частью машины.
По факту происшествия проводится проверка.
Напомним, 2 июня 2023 года под Екатеринбургом женщина, ехавшая за рулем автомобиля, погибла вследствие наезда на столб. Машину, в которой она находилась, разорвало на две части.