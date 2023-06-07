«Вскрытие делали без меня»: житель Черноисточинска о застреленном щенке алабая

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
10 мая, в день убийства, щенок алабая по кличке Лорд — единственный пес Андрея — сидел на поводке. Когда на место прибежал ослик вместе с собаками-пастухами, пес каким-то образом выпутался из ошейника и стал бегать с гостями.
Он всегда с детства сидит на цепи. В тот раз, когда его убили, к моей территории пришел приблудный ослик с собаками, и он через голову снял ошейник и бегал сначала по территории, потом вышел за забор и начал играть с осликом. Все это время я был на территории своей, и он был у меня под присмотром, — пояснил редакции TagilCity.ru житель Черноисточинска Андрей.
Как стало известно TagilCity.ru от источника, местные жители не раз жаловались на то, что по улицам Черноисточинска бегают собаки на самовыгуле. Более того, информацию подтвердили в полиции Нижнего Тагила.
По словам хозяина Лорда, прежде никаких жалоб на собаку не было — ни со стороны соседей, ни со стороны мужчины, который пришел с оружием. По крайней мере, Андрею об этом известно не было.
Этот человек ни разу ко мне не подходил с какими-то жалобами по поводу моей собаки, соседи тоже никогда не жаловались. Всегда рядом тут дети играют, бабули с палками мимо ходят, никто никогда не жаловался. На счет ослика и собак, которые ходят за ним как пастухи, конечно, я не могу пояснить, они по всему поселку гуляют потому что. Эти собаки — не мои, — вспоминает мужчина.
Добавим, что собака на самовыгуле потенциально опасна не только для прохожих, но и для самого пса — безнадзорных животных забирают отловщики собак. Представители специальных фирм заключают контракты с администрацией муниципалитетов.
Проверка по данному делу продолжается до сих пор, пояснили редакции TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила.
По данному факту в отделе полиции 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, — сообщила редакции Элина Балуца, руководитель пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское».
Хозяин убитой собаки держит связь с полицией через участкового Андрея. Все необходимые меры, экспертизы и даже эксгумация были проведены ранее. Новой информации по проверке нет.
Так, в понедельник 29 мая Андрей ездил к участковому для сдачи документов и приобщения их к делу. Как рассказал мужчина редакции, на исследование были отправлены два экземпляра оружия. Остается ждать результатов, проверка может длится около 10 дней.
Первое оружие — это стрелок сдал простую воздушку, из которой воробья даже не убьешь. Она даже с той, которая на видео, не сходилась и по формам, и цветом. Сейчас, по словам участкового, сдал вторую винтовку, якобы, из которой стрелял. Она накачивается из баллона газом и очень мощная, калибр 5,5. Даже охотники мне говорят, что винтовка очень мощная, раз с 30 метров пса насквозь прошила, — поделился Андрей.
Как стало известно от проверенного источника редакции TagilCity.ru, основная версия, выдвигаемая другой стороной, — желание припугнуть животное, выстрел в землю. За это человеку может грозить административное наказание, но не уголовное, предположил информатор.
После инцидента Андрей похоронил пса, однако его пришлось эксгумировать, поскольку в рамках дела потребовалось вскрытие. Вскрытия, добавим, было два. На одном их них Андрей присутствовал, на другом — нет. Почему так получилось, мужчина пояснил редакции TagilCity.ru.
Изначально собачку привез, присутствовал, увидели, что пуля внутрь пошла, собака была подмороженная, не развернуть. Предложили оставить на следующий день. Приезжаю днем позже, вскрытие сделали без меня. Фотографии такие. Сказали, что пули нет, насквозь прошла. Полный бред, без меня все сделали, даже не видно выход пули, хоть бы шерсть сбрили, — возмутился хозяин убитого пса.
Помимо самого хозяина, на экспертизе намеревался присутствовать и участковый. Однако в дни, когда состоялись процедуры, участковые не приехал, вспоминает Андрей.
Участковый все время мне говорил, что, когда поеду на экспертизу, чтобы ему позвонил и он присутствовал, но когда пришло время, я ему позвонил, он мне ответил, что не поедет.
После проведенных экспертиз тело собаки Андрей сжег в крематории, прах получил на руки. В протоколе вскрытия трупа Лорда написали, что смерть собаки наступила «от механического ранения, с повреждением легкого и легочной артерии, остановки дыхания».
О том, чем закончится проверка по данному инцидент и какие действия предпримут стороны, будет следить TagilCity.ru.