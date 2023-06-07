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Выборы в Свердловской области проведут в электронном виде

7 июня 2023, 10:22
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга и Свердловской области смогут принять участие в выборах в дистанционном формате. Голосование будет электронным. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

Осенью в регионе запланированы выборы в гордуму Екатеринбурга и довыборы депутатов Заксобрания. Кроме того, народных избранников определят в думах Верхней Пышмы и Качканаре.

Вопрос о применении электронного формата нужно утвердить избирательной комиссии Свердловской области. Соответствующие заявки подавали еще 30 регионов России — семь отказались, передает РБК.

Ранее 88 участников от «Единой России» зарегистрировались на праймериз по выбору кандидатов депутатов в Гордуму Екатеринбурга. Среди них были студенты, начальники и лоббисты.

Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга
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#Марина Шорина#Выборы#Свердловская область#Общество#Екатеринбург
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