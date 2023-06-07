Выборы в Свердловской области проведут в электронном виде

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Осенью в регионе запланированы выборы в гордуму Екатеринбурга и довыборы депутатов Заксобрания. Кроме того, народных избранников определят в думах Верхней Пышмы и Качканаре.
Вопрос о применении электронного формата нужно утвердить избирательной комиссии Свердловской области. Соответствующие заявки подавали еще 30 регионов России — семь отказались, передает РБК.
Ранее 88 участников от «Единой России» зарегистрировались на праймериз по выбору кандидатов депутатов в Гордуму Екатеринбурга. Среди них были студенты, начальники и лоббисты.