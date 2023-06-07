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Житель Екатеринбурга покрылся сыпью после купания на Шарташе

7 июня 2023, 07:15
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга решил искупаться на Шарташе, но после выхода на берег он ощутил зуд. Он заметил, что его тело покрылось мелкой сыпью, похожей на укусы.

Когда мужчина пригляделся к воде, то увидел в ней червя-паразита. По словам екатеринбуржца, это был конский волос. Он предположил, что укусы могли оставить водяные блохи. Он отметил, что теперь у него все болит и чешется, пишет Е1.

Гид-натуралист сообщества EkaterinBird Дмитрий Галицын уверен, сто конский волос не страшен для людей, так как в организме он не живет. Эксперт отметил, что это паразит насекомых, поэтому бояться его не нужно.

По поводу блох Галицын заявил, что в Шарташе и других водоемах они действительно встречаются, но не кусаются. Он предположил, что это могут быть другие водные насекомые, которые могут укусить человека.

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#Ирина Кирилова#Купание#Пляж#Жара#Вода#Происшествия#Екатеринбург
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