Житель Екатеринбурга покрылся сыпью после купания на Шарташе

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Когда мужчина пригляделся к воде, то увидел в ней червя-паразита. По словам екатеринбуржца, это был конский волос. Он предположил, что укусы могли оставить водяные блохи. Он отметил, что теперь у него все болит и чешется, пишет Е1.
Гид-натуралист сообщества EkaterinBird Дмитрий Галицын уверен, сто конский волос не страшен для людей, так как в организме он не живет. Эксперт отметил, что это паразит насекомых, поэтому бояться его не нужно.
По поводу блох Галицын заявил, что в Шарташе и других водоемах они действительно встречаются, но не кусаются. Он предположил, что это могут быть другие водные насекомые, которые могут укусить человека.