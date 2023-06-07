Житель Нижнего Тагила чуть не погиб от непотушенной сигареты

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Инцидент случился утром 6 июня. Установлено, что горели домашние вещи. Пожарным позвонили соседи, которые почувствовали запах дыма, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Предварительно причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении. Нетрезвый хозяин жилья покурил в комнате и плохо потушил сигарету. После этого он отправился в ванную.
Когда мужчина вышел из нее, то увидел задымление. Самостоятельно выбраться из квартиры у него не получилось. Его успели спасти пожарные. Они вывели пострадавшего на улицу.
Самостоятельно из дома также эвакуировались 17 человек. С пожаром боролись 17 спасателей и 5 единиц техники. Возгорание было ликвидировано за пять минут.
В ночь на 7 июня в Нижнем Тагиле случился еще один пожар. Загорелся мусор в подвале дома на улице Юности, 29. Спасен был один человек. Еще пять эвакуировались самостоятельно. Причиной также стало неосторожное обращение с огнем.