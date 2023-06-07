Житель Нижнего Тагила чуть не погиб от непотушенной сигареты

В ночь на 7 июня в Нижнем Тагиле случился еще один пожар. Загорелся мусор в подвале дома на улице Юности, 29. Спасен был один человек. Еще пять эвакуировались самостоятельно. Причиной также стало неосторожное обращение с огнем.