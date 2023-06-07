tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Изображение материала

Житель Нижнего Тагила чуть не погиб от непотушенной сигареты

7 июня 2023, 11:51
Фото: Отдел надзорной деятельности

Пожар разгорелся в Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты

Из-за непотушенной сигареты в одной из квартир дома на улице Первомайской, 27 начался пожар. Хозяин жилья в этот момент находился дома.

Инцидент случился утром 6 июня. Установлено, что горели домашние вещи. Пожарным позвонили соседи, которые почувствовали запах дыма, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Предварительно причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении. Нетрезвый хозяин жилья покурил в комнате и плохо потушил сигарету. После этого он отправился в ванную.

Когда мужчина вышел из нее, то увидел задымление. Самостоятельно выбраться из квартиры у него не получилось. Его успели спасти пожарные. Они вывели пострадавшего на улицу.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Самостоятельно из дома также эвакуировались 17 человек. С пожаром боролись 17 спасателей и 5 единиц техники. Возгорание было ликвидировано за пять минут.

В ночь на 7 июня в Нижнем Тагиле случился еще один пожар. Загорелся мусор в подвале дома на улице Юности, 29. Спасен был один человек. Еще пять эвакуировались самостоятельно. Причиной также стало неосторожное обращение с огнем.

Пять авто сгорели в пожаре в шиномонтажной мастерской на ГГМ в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Здание ГИБДД полностью сгорело в КрасноярскеЧетыре дома сгорели в Ревде. Пострадал мужчинаТри гектара сухой травы сгорело у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#Происшествия#Пожар#Пострадавшие#Спасатели#МЧС#Нижний Тагил
Подпишитесь
«Вскрытие делали без меня»: житель Черноисточинска о застреленном щенке алабая
Сегодня, 10:48
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
Вчера, 06:16
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
5 июня 15:32
Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку
Вчера, 07:31
Ремонт дорог на ГГМ в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плану
Вчера, 15:39
Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила
Вчера, 10:13