634 млн рублей получила Свердловская область на газификацию

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
На газификацию Екатеринбурга было выделено 557 миллионов, Арамиля, а также Сысертского и Горноуральского ГО — 68 миллионов, а на Алапаевский район и Невьянский ГО — 9 миллионов, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
В ходе заседания федерального Штаба был отмечен стремительный темп догазификации региона. По словам свердловского министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николая Смирнова, сейчас проведение газа реализуется в 61 населенном пункте области.
При этом местные жители подали более 71 тысяч заявок на газоснабжение.
Напомним, в мае 2023 года стало известно, что план по обеспечению газом жителей Свердловской области выполнен на 80%.