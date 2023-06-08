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634 млн рублей получила Свердловская область на газификацию

8 июня 2023, 14:22
Фото: 1MI
Транш на газификацию в 634 миллиона рублей Свердловская область получила в рамках действующей программы по соцгазификации.

На газификацию Екатеринбурга было выделено 557 миллионов, Арамиля, а также Сысертского и Горноуральского ГО — 68 миллионов, а на Алапаевский район и Невьянский ГО — 9 миллионов, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

В ходе заседания федерального Штаба был отмечен стремительный темп догазификации региона. По словам свердловского министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николая Смирнова, сейчас проведение газа реализуется в 61 населенном пункте области.

При этом местные жители подали более 71 тысяч заявок на газоснабжение.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что план по обеспечению газом жителей Свердловской области выполнен на 80%.

План по строительству газовой инфраструктуры в Свердловской области выполнен на 80 %
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Газификация#Газпром#Проведение#Муниципалитет#Газоснабжение#Экономика
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