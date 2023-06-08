634 млн рублей получила Свердловская область на газификацию

На газификацию Екатеринбурга было выделено 557 миллионов, Арамиля, а также Сысертского и Горноуральского ГО — 68 миллионов, а на Алапаевский район и Невьянский ГО — 9 миллионов, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.