Автобусы перестали ходить в Полевском из-за смерти владельца

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 06:36
По данным администрации Полевского, два месяца назад скончался предприниматель, обслуживавший эти маршруты. Так как его жена должна вступить в наследство спустя шесть месяцев, автобусы в настоящее время не могут быть пущены в рейсы.
Кроме того, у транспортов должны быть заменены номера и переоформлены документы на автобусы с умершего владельца на ныне действующего.
В городской администрации также сообщили, что решение данной проблемы ищется.
Напомним, 6–8 июня 2023 года в Нижнем Тагиле проводятся рейды маршруток, чтобы снизить уровень дорожных аварий. Инспекторы ГИБДД проверяют исправность транспортов, наличие нужных документов у водителей.
В случае выявленных нарушений будут выписаны штрафы. За грубые нарушения правил перевозки пассажиров водители будут отстранены от работы.