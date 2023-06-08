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Автобусы перестали ходить в Полевском из-за смерти владельца

8 июня 2023, 05:54
Фото: 1MI

Два автобусных маршрута в Полевском остановили работу

Автобусы № 12 и № 13 были сняты с рейсов в Полевском в связи со смертью обслуживавшего их ИП.

По данным администрации Полевского, два месяца назад скончался предприниматель, обслуживавший эти маршруты. Так как его жена должна вступить в наследство спустя шесть месяцев, автобусы в настоящее время не могут быть пущены в рейсы.

Кроме того, у транспортов должны быть заменены номера и переоформлены документы на автобусы с умершего владельца на ныне действующего.

В городской администрации также сообщили, что решение данной проблемы ищется.

Напомним, 6–8 июня 2023 года в Нижнем Тагиле проводятся рейды маршруток, чтобы снизить уровень дорожных аварий. Инспекторы ГИБДД проверяют исправность транспортов, наличие нужных документов у водителей.

В случае выявленных нарушений будут выписаны штрафы. За грубые нарушения правил перевозки пассажиров водители будут отстранены от работы.

Облаву на водителей маршруток устроили ГИБДД в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Автобусы#Перевозка#Рейс#Транспорт#Предприниматель#Свердловская область#Полевской
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