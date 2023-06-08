Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Два автобуса сняли с рейса в Полевском после смерти обслуживаемого их ИП. В администрации сказали, что предприниматель скончался два месяца назад, а его жена вступит в наследство через шесть месяцев. Поэтому автобусы пока не могут быть пущены в рейсы.
Сумма выплат добровольцам за ранение или гибель на СВО, утверждены в Свердловской области. Сумма составит до 1,5 миллиона рублей — в случае гибели и до 500 тысяч — за ранение.
94-летняя ветеран упала с каталки в больнице №1 Нижнего Тагила и сломала ногу, а также получила другие травмы. В момент произошедшего рядом с ней не было медиков. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.
Предприятия агропромышленного комплекса Свердловской области смогут компенсировать до 50% стоимости квартир своих сотрудников, но не более 2 миллионов рублей на одно жилье. Такое решение приняли 8 июня на заседании регионального правительства.
Движение трамваев № 6 и № 11 в поселке Северный в Нижнем Тагиле временно приостанавливали из-за аварии. На контактной сети трамвая произошел обрыв электропровода.