Два автобуса сняли с рейса в Полевском после смерти обслуживаемого их ИП. В администрации сказали, что предприниматель скончался два месяца назад, а его жена вступит в наследство через шесть месяцев. Поэтому автобусы пока не могут быть пущены в рейсы.