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Бабушка сломала ногу в больнице Тагила, а добровольцам СВО установлены выплаты

8 июня 2023, 15:06
Фото: 1MI
Бабушка сломала ногу в больнице Нижнего Тагила, а добровольцам СВО установлены выплаты. Рассказываем о самых интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 8 июня.

Два автобуса сняли с рейса в Полевском после смерти обслуживаемого их ИП. В администрации сказали, что предприниматель скончался два месяца назад, а его жена вступит в наследство через шесть месяцев. Поэтому автобусы пока не могут быть пущены в рейсы.

Автобусы перестали ходить в Полевском из-за смерти владельца
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Сумма выплат добровольцам за ранение или гибель на СВО, утверждены в Свердловской области. Сумма составит до 1,5 миллиона рублей — в случае гибели и до 500 тысяч — за ранение.

Сколько получат добровольцы Свердловской области за ранение или гибель на СВО
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94-летняя ветеран упала с каталки в больнице №1 Нижнего Тагила и сломала ногу, а также получила другие травмы. В момент произошедшего рядом с ней не было медиков. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Ветеран упала с каталки и сломала ногу в больнице Нижнего Тагила
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Предприятия агропромышленного комплекса Свердловской области смогут компенсировать до 50% стоимости квартир своих сотрудников, но не более 2 миллионов рублей на одно жилье. Такое решение приняли 8 июня на заседании регионального правительства.

Субсидии на жилье для сотрудников получат предприятия АПК в Свердловской области
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Движение трамваев № 6 и № 11 в поселке Северный в Нижнем Тагиле временно приостанавливали из-за аварии. На контактной сети трамвая произошел обрыв электропровода.

Движение трамваев приостановлено в Нижнем Тагиле из-за аварии
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#Елена Озерова#Больница#Бабушка#Перелом ноги#Каталка#Субсидии#Выплаты#Добровольцы#Трамваи#Автобусы
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