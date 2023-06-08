Горбольницу №1 в Нижнем Тагиле проверят после падения 94-летней бабушки

Напомним, что по словам сына пожилой женщины, она порядка трех часов пролежала на каталке, которая была неустойчива. В результате, когда он отошел в туалет, она с нее упала и сломала ногу, а также разбила голову. Мужчина настаивает, что в больнице им не оказали должной помощи.