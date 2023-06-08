Горбольницу №1 в Нижнем Тагиле проверят после падения 94-летней бабушки

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Проверочными мероприятиями займется прокуратура Дзержинского района г Нижнего Тагила. Инцидентом они заинтересовались после публикации в СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители прокуратуры уже связались с сыном пострадавшей. В результате проверки в ведомстве дадут оценку работы медиков в больнице. При необходимости они примут меры реагирования.
Напомним, что по словам сына пожилой женщины, она порядка трех часов пролежала на каталке, которая была неустойчива. В результате, когда он отошел в туалет, она с нее упала и сломала ногу, а также разбила голову. Мужчина настаивает, что в больнице им не оказали должной помощи.