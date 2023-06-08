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Горбольницу №1 в Нижнем Тагиле проверят после падения 94-летней бабушки

8 июня 2023, 13:04
Фото: 1MI
После того, как 94-летняя бабушка упала с каталки в больнице №1 Нижнего Тагила и сломала ногу, организована проверка.

Проверочными мероприятиями займется прокуратура Дзержинского района г Нижнего Тагила. Инцидентом они заинтересовались после публикации в СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители прокуратуры уже связались с сыном пострадавшей. В результате проверки в ведомстве дадут оценку работы медиков в больнице. При необходимости они примут меры реагирования.

Напомним, что по словам сына пожилой женщины, она порядка трех часов пролежала на каталке, которая была неустойчива. В результате, когда он отошел в туалет, она с нее упала и сломала ногу, а также разбила голову. Мужчина настаивает, что в больнице им не оказали должной помощи.

Ветеран упала с каталки и сломала ногу в больнице Нижнего Тагила
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Больница#Каталка#Перелом ноги#Ветеран#Бабушка#Проверка#Происшествия
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