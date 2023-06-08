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Больше полумиллиона заплатит фирма за ДТП с тепловозом в Полевском

8 июня 2023, 09:04
Фото: 1MI
Фирма «Лесавто» заплатит более полумиллиона за аварию с тепловозом в Полевском. Компенсацию компания выплатит за своего водителя.

Авария случилась на территории Северского трубного завода. Грузовик Volvo на переезде проехал на запрещающий сигнал и влетел в тепловоз. В результате травмы получил составитель поездов Александр. В частности, у него были сломаны пальцы правой руки. С декабря 2020 года по июнь 2021 года мужчина пробыл на больничном. Ему были сделаны несколько операций. Суд признал водителя грузовика виновным в ДТП.

Пострадавший обратился в суд с иском к работодателю водителя и потребовал более миллиона рублей компенсации. Однако Октябрьский суд Екатеринбурга присудил только 250 тысяч рублей морального вреда и утраченный заработок в размере 236,1 тысячи рублей. Такое решение не устроило обе стороны, так как пострадавший требовал большую сумму, а компания просила снизить сумму компенсации до 50 тысяч рублей.

В результате был подан иск в Свердловский областной суд. Там сочли, что ответственность должна нести именно компания, в которой трудится водитель, так как гражданская ответственность не была застрахована на момент ДТП.

Кроме того, было изменено и решение. В частности, компенсация была увеличена до 300 тысяч рублей. Утраченный заработок остался на том же уровне.

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#Ирина Кирилова#Суд#Компенсация#Травма#Авария#ДТП#Полевской
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