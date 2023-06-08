Больше полумиллиона заплатит фирма за ДТП с тепловозом в Полевском

Авария случилась на территории Северского трубного завода. Грузовик Volvo на переезде проехал на запрещающий сигнал и влетел в тепловоз. В результате травмы получил составитель поездов Александр. В частности, у него были сломаны пальцы правой руки. С декабря 2020 года по июнь 2021 года мужчина пробыл на больничном. Ему были сделаны несколько операций. Суд признал водителя грузовика виновным в ДТП.