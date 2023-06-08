Больше полумиллиона заплатит фирма за ДТП с тепловозом в Полевском

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Авария случилась на территории Северского трубного завода. Грузовик Volvo на переезде проехал на запрещающий сигнал и влетел в тепловоз. В результате травмы получил составитель поездов Александр. В частности, у него были сломаны пальцы правой руки. С декабря 2020 года по июнь 2021 года мужчина пробыл на больничном. Ему были сделаны несколько операций. Суд признал водителя грузовика виновным в ДТП.
Пострадавший обратился в суд с иском к работодателю водителя и потребовал более миллиона рублей компенсации. Однако Октябрьский суд Екатеринбурга присудил только 250 тысяч рублей морального вреда и утраченный заработок в размере 236,1 тысячи рублей. Такое решение не устроило обе стороны, так как пострадавший требовал большую сумму, а компания просила снизить сумму компенсации до 50 тысяч рублей.
В результате был подан иск в Свердловский областной суд. Там сочли, что ответственность должна нести именно компания, в которой трудится водитель, так как гражданская ответственность не была застрахована на момент ДТП.
Кроме того, было изменено и решение. В частности, компенсация была увеличена до 300 тысяч рублей. Утраченный заработок остался на том же уровне.