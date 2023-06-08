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Дачников могут оштрафовать за продажу урожая в России

8 июня 2023, 15:35
Фото: 1MI

В России планируется ввести штраф для садоводов за продажу овощей, фруктов и ягод

В Госдуме могут ввести новые запреты и штрафы для дачников, торгующих собственным урожаем в России.

Выращенные на своем огороде овощи, фрукты и ягоды можно будет продавать через договоренность со знакомыми или друзьями, соцсети или на интернет-площадках, пишут «Новые известия».

Если дачник хочет продавать урожай на улице, ему придется договариваться на ярмарке или рынке об аренде своего места. Также можно отдать товар в магазин или цех по переработке.

При этом в Госдуме предлагается сделать так, что продажей выращенной на огороде продукции можно будет заниматься без оформления юридического лица и наличия кассового аппарата, не станет требоваться и регистрация самозанятым. Однако продавать товар вдоль дорог, около метрополитена, рядом с административными зданиями и в транспорте будет нельзя.

Также планируется запретить реализовывать замороженный урожай, испортившийся, не промытый тщательно от земли и имеющий сторонний неприятный запах. За это начнут штрафовать.

Наказание в виде штрафа будет назначаться и за продажу продуктов, которые были выращены при помощи наемных работников, за торговлю с участков колхозного поля, взятых в аренду, а также за отсутствие документов, которые подтверждают, что овощи, фрукты и ягоды выращены на участке дачника, и при этом участок не более 50 соток. За соответствующей справкой садовод сможет обратиться в администрацию СНТ или в органы местного самоуправления.

Кроме того, дачники не смогут выпускать в продажу яйца, молоко и кроликов, поскольку они не являются растительными продуктами.

Также штраф можно будет получить за выращивание на дачных участках мака, гавайской розы, шалфея и других растений. Если в огороде растет менее 10 указанных растений, то дачнику может грозит штраф до четырех тысяч рублей или арест до 15 суток. Если их больше, то есть вероятность сесть в тюрьму на срок до трех лет за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических веществ.

Напомним, в Свердловской области в отношении дачников возбуждено более 3,5 тысяч административных дел за несоблюдение противопожарного режима, действующего в регионе. Садоводам грозит штраф за приготовление шашлыков и за разведение открытого огня.

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#Елизавета Зиборова#Штрафы#Дачники#Урожай#Продажа#Огород#Овощи#Фрукты#Ягоды#Экономика#Россия
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