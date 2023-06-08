Дачников могут оштрафовать за продажу урожая в России

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Выращенные на своем огороде овощи, фрукты и ягоды можно будет продавать через договоренность со знакомыми или друзьями, соцсети или на интернет-площадках, пишут «Новые известия».
Если дачник хочет продавать урожай на улице, ему придется договариваться на ярмарке или рынке об аренде своего места. Также можно отдать товар в магазин или цех по переработке.
При этом в Госдуме предлагается сделать так, что продажей выращенной на огороде продукции можно будет заниматься без оформления юридического лица и наличия кассового аппарата, не станет требоваться и регистрация самозанятым. Однако продавать товар вдоль дорог, около метрополитена, рядом с административными зданиями и в транспорте будет нельзя.
Также планируется запретить реализовывать замороженный урожай, испортившийся, не промытый тщательно от земли и имеющий сторонний неприятный запах. За это начнут штрафовать.
Наказание в виде штрафа будет назначаться и за продажу продуктов, которые были выращены при помощи наемных работников, за торговлю с участков колхозного поля, взятых в аренду, а также за отсутствие документов, которые подтверждают, что овощи, фрукты и ягоды выращены на участке дачника, и при этом участок не более 50 соток. За соответствующей справкой садовод сможет обратиться в администрацию СНТ или в органы местного самоуправления.
Кроме того, дачники не смогут выпускать в продажу яйца, молоко и кроликов, поскольку они не являются растительными продуктами.
Также штраф можно будет получить за выращивание на дачных участках мака, гавайской розы, шалфея и других растений. Если в огороде растет менее 10 указанных растений, то дачнику может грозит штраф до четырех тысяч рублей или арест до 15 суток. Если их больше, то есть вероятность сесть в тюрьму на срок до трех лет за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических веществ.
Напомним, в Свердловской области в отношении дачников возбуждено более 3,5 тысяч административных дел за несоблюдение противопожарного режима, действующего в регионе. Садоводам грозит штраф за приготовление шашлыков и за разведение открытого огня.