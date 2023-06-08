Дачников могут оштрафовать за продажу урожая в России

Наказание в виде штрафа будет назначаться и за продажу продуктов, которые были выращены при помощи наемных работников, за торговлю с участков колхозного поля, взятых в аренду, а также за отсутствие документов, которые подтверждают, что овощи, фрукты и ягоды выращены на участке дачника, и при этом участок не более 50 соток. За соответствующей справкой садовод сможет обратиться в администрацию СНТ или в органы местного самоуправления.