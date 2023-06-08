Мужчина погиб во время пожара в селе Свердловской области

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Общая площадь возгорания составила 133 квадратных метра. Помимо дома от огня пострадали и постройки во дворе, рассказали в пресс-службе администрации Белоярского ГО.
По адресу, с которого поступил вызов, прибыли три пожарные машины. В тушении пламени принимало участие пятеро спасателей.
По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за неисправного состояния электропроводки.
Напомним, 6 июня 2023 года в Нижнем Тагиле загорелась жилая квартира из-за плохо потушенной сигареты нетрезвым хозяином дома. Мужчина был спасен пожарными. Возгорание было ликвидировано в течение 5 минут.