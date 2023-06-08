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Мужчина погиб во время пожара в селе Свердловской области

8 июня 2023, 05:28
Фото: Администрация Белоярского ГО
Житель свердловского села Логиново погиб во время пожара в частном доме. Происшествие случилось ночью 7 июня 2023 года.

Общая площадь возгорания составила 133 квадратных метра. Помимо дома от огня пострадали и постройки во дворе, рассказали в пресс-службе администрации Белоярского ГО.

По адресу, с которого поступил вызов, прибыли три пожарные машины. В тушении пламени принимало участие пятеро спасателей.

Фото: Администрация Белоярского ГО

По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за неисправного состояния электропроводки.

Напомним, 6 июня 2023 года в Нижнем Тагиле загорелась жилая квартира из-за плохо потушенной сигареты нетрезвым хозяином дома. Мужчина был спасен пожарными. Возгорание было ликвидировано в течение 5 минут.

Житель Нижнего Тагила чуть не погиб от непотушенной сигареты
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Пожар#Инцидент#Смерть#Возгорание#Пожарные#Происшествия#Село
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