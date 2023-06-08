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Поддельные аксессуары Apple на 25 млн рублей выявили таможенники из Тюмени

8 июня 2023, 13:47
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Крупную партию поддельных аксессуаров Apple обнаружили таможенники в Тюмени. ИП продавал продукцию в различных ТРЦ областной столицы.

В общей сложности было обнаружено 7235 чехлов, 50 адаптеров и 7 пар беспроводных наушников. Представитель правообладателя оценил предполагаемый ущерб от их продажи в 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В действиях нарушителя усмотрели уголовно наказуемые деяния (ч. 1 ст. 180 УК РФ — незаконное использование товарного знака). Все данные переданы в полицию. Теперь бизнесмена могут посадить в тюрьму на срок до двух лет.

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#Елена Озерова#Тамодня#Аксессуары#Подделка#Тюмень#Происшествия#Новости УрФО
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