Поддельные аксессуары Apple на 25 млн рублей выявили таможенники из Тюмени

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В общей сложности было обнаружено 7235 чехлов, 50 адаптеров и 7 пар беспроводных наушников. Представитель правообладателя оценил предполагаемый ущерб от их продажи в 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В действиях нарушителя усмотрели уголовно наказуемые деяния (ч. 1 ст. 180 УК РФ — незаконное использование товарного знака). Все данные переданы в полицию. Теперь бизнесмена могут посадить в тюрьму на срок до двух лет.