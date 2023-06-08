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Поиски ярко одетой 85-летней бабушки продолжаются уже месяц в Заречном

8 июня 2023, 10:08
Фото: 1MI
85-летнюю бабушку Нину Чугурову (Вяткину) разыскивают в Заречном уже больше месяца — пенсионерка перестала выходить на связь с родными еще 12 мая.

В тот день женщина вышла из своего дома в селе Мезенское и больше не вернулась, сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

Приметы пропавшей: рост 152 см, седые волосы, худощавое телосложение, серо-голубые глаза. На ней была надета зеленая кофта, фиолетовый хадат, черные штаны и голубые сланцы.

Отмечается, что пропавшая нуждается в помощи медиков. Всех тех, кто видел ее, просят позвонить волонтерам по телефону+79521303370 или полицейским по номеру (834377) 2-10-59.

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#Елена Озерова#Поиск#Пропала#Пенсионерка#Заречный#Волонтеры#Происшествия#Свердловская область
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