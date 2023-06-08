Поиски ярко одетой 85-летней бабушки продолжаются уже месяц в Заречном

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В тот день женщина вышла из своего дома в селе Мезенское и больше не вернулась, сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Приметы пропавшей: рост 152 см, седые волосы, худощавое телосложение, серо-голубые глаза. На ней была надета зеленая кофта, фиолетовый хадат, черные штаны и голубые сланцы.
Отмечается, что пропавшая нуждается в помощи медиков. Всех тех, кто видел ее, просят позвонить волонтерам по телефону+79521303370 или полицейским по номеру (834377) 2-10-59.