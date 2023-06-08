Посещение кафе-бара закончилось реанимацией для жителя Каменска-Уральского

Супруга пострадавшего рассказала, что нападение было неожиданным. От удара супруга дезориентировало. К паре подошли охранники. Они схватили пострадавшего и потащили к выходу. Мужчина замахнулся на охрану, так как подумал, что его собираются бить. После этого он уже получил несколько ударов от сотрудников. Супруга добавила, что теперь ее муж в реанимации. У него наблюдаются провалы в памяти. Мужчина не может вспомнить даже свой адрес, пишет «КП-Екатеринбург».