Посещение кафе-бара закончилось реанимацией для жителя Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Инцидент произошел 4 июня 2023 года. Один из посетителей подошел к мужчине и стал ему что-то рассказывать. Однако в какой-то момент он резко ударил собеседника. Все попало на видео, сообщается в группе «ЧП Каменск-Уральский».
По словам близких пострадавшего, он отдыхал со своей супругой. На танцполе к нему подошел другой мужчина и попытался завести разговор. Посетитель стал уходить от него, но получил удар в голову.
Супруга пострадавшего рассказала, что нападение было неожиданным. От удара супруга дезориентировало. К паре подошли охранники. Они схватили пострадавшего и потащили к выходу. Мужчина замахнулся на охрану, так как подумал, что его собираются бить. После этого он уже получил несколько ударов от сотрудников. Супруга добавила, что теперь ее муж в реанимации. У него наблюдаются провалы в памяти. Мужчина не может вспомнить даже свой адрес, пишет «КП-Екатеринбург».
Женщина также заявила, что у супруга выявлена гематома головного мозга.
В полиции Каменска-Уральского подтвердили, что мужчина пострадал. Сообщение об этом поступило в полицию из больницы. На данный момент проводится проверка. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.