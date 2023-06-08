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Посещение кафе-бара закончилось реанимацией для жителя Каменска-Уральского

8 июня 2023, 11:04
Фото: 1MI

Драка в кафе-баре для жителя Каменска-Уральского закончилась реанимацией

33-летний житель Каменска-Уральского после посещения кафе-бара «Седьмое небо» попал в реанимацию. Причиной стала драка с другим посетителем.

Инцидент произошел 4 июня 2023 года. Один из посетителей подошел к мужчине и стал ему что-то рассказывать. Однако в какой-то момент он резко ударил собеседника. Все попало на видео, сообщается в группе «ЧП Каменск-Уральский».

По словам близких пострадавшего, он отдыхал со своей супругой. На танцполе к нему подошел другой мужчина и попытался завести разговор. Посетитель стал уходить от него, но получил удар в голову.

Супруга пострадавшего рассказала, что нападение было неожиданным. От удара супруга дезориентировало. К паре подошли охранники. Они схватили пострадавшего и потащили к выходу. Мужчина замахнулся на охрану, так как подумал, что его собираются бить. После этого он уже получил несколько ударов от сотрудников. Супруга добавила, что теперь ее муж в реанимации. У него наблюдаются провалы в памяти. Мужчина не может вспомнить даже свой адрес, пишет «КП-Екатеринбург».

Женщина также заявила, что у супруга выявлена гематома головного мозга.

В полиции Каменска-Уральского подтвердили, что мужчина пострадал. Сообщение об этом поступило в полицию из больницы. На данный момент проводится проверка. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

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#Ирина Кирилова#Драка#Избиение#Инцидент#Кафе#Криминал#Каменск-Уральский
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