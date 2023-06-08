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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

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Пожар вспыхнул в цехе Каменск-Уральского металлургического завода

8 июня 2023, 13:32
Фото: 1MI
Загорелся цех Каменск-Уральского металлургического завода. Пожар произошел 8 июня 2023 года.

До приезда сотрудников МЧС на место происшествия 18 человек эвакуировались на улицу. Они же сумели самостоятельно ликвидировать возгорание, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила два квадратных метра. На место воспламенения выехало 34 спасателя. В результате инцидента пострадала обшивка стана холодной прокатки.

Причины и обстоятельства пожара будут известны позже.

Напомним, 3 июня 2023 года в Нижнем Тагиле произошел пожар на свалке предприятия УХП площадью 1 гектар. Потушить огонь удалось быстро.

Вспыхнул пожар на свалке УХП в Нижнем Тагиле
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#Пожар#Инцидент#Возгорание#Повреждение#Цех#Металлургический завод#МЧС#Происшествия#Свердловская область#Елизавета Зиборова
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