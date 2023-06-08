Пожар вспыхнул в цехе Каменск-Уральского металлургического завода

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
До приезда сотрудников МЧС на место происшествия 18 человек эвакуировались на улицу. Они же сумели самостоятельно ликвидировать возгорание, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Площадь пожара составила два квадратных метра. На место воспламенения выехало 34 спасателя. В результате инцидента пострадала обшивка стана холодной прокатки.
Причины и обстоятельства пожара будут известны позже.
Напомним, 3 июня 2023 года в Нижнем Тагиле произошел пожар на свалке предприятия УХП площадью 1 гектар. Потушить огонь удалось быстро.